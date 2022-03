Rige russere flygter i deres superyachts

Frygten for at få beslaglagt deres overdådige luksusbåde har sendt flere russiske oligarker på flugt

Panikken spreder sig blandt Ruslands superrige for tiden.

Ud over hårde sanktioner og indefrysning af midler er russiske oligarker tæt på Putins inderkreds nemlig også i overhængende fare for at miste deres yndlingslegetøj: De overluksuriøse superbåde.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, understregede nemlig i sin tale til nationen i nat, at Vesten vil jage russiske oligarker og 'andre korrupte ledere', der ifølge Biden har tjent millioner af dollars på Putins regime.

Det har fået flere af dem til at sætte kurs mod havne i stater, der ikke har udleveringsaftaler med USA.

En ukrainsk sømand erkendte i weekenden, at han forsøgte at sænke en yacht, som ejes af lederen af en statslig russisk våbenfabrik. Foto: Jaime Reina/Ritzau Scanpix

Flygter fra Barcelona

Data for den maritime overvågningsside Marine Traffic viser således, hvordan mindst fire superyachts ejet af russiske erhvervsfolk med tætte forbindelser til Kreml og præsident Vladimir Putin har kurs mod Maldiverne og Montenegro.

Det skriver det amerikanske medie CNBC.

Der er blandt andet tale om 71-årige Vagit Alekperov, som er direktør i det russiske olieselskab Lukoil. Hans yacht, Galactica Super Nova, har forladt havnen i den spanske middelhavsby Barcelona og har kurs mod Montenegro.

Industrigiganten Oleg Deripaska, der er grundlægger af Basic Element, en af ​​Ruslands største industrikoncerner, er på vej til Maldiverne.

Det samme er to andre russiske rigmænd med deres superbåde, skriver tyske Bild.

Bliv klogere på krigen i Ukraine, der nu sender rige russere på flugt fra vesten.

Ikke uden fare

Det er heller ikke helt uden fare at eje superbåde for russiske rigmænd disse dage. En ukrainsk sømand forsøgte eksempelvis i weekenden at sænke en yacht, som ejes af lederen af en statslig russisk våbenfabrik.

Forsøget på sabotage var gengældelse for invasionen i Ukraine, har han senere forklare til retten.

Den 48 meter lange Lady Anastasia, som tilhører topchefen i Rosoboronexport, generaldirektør Alexander Mikheev, lå i dok på Mallorca, da den ukrainske mekaniker åbnede ventiler i yachtens maskinrum.

Ukraineren blev anholdt af spanske civilgardister lørdag. Han blev senere løsladt mod kaution.

Forretningsmanden Oleg Deripaska kan næppe vende retur til sit luksushjem i New York lige foreløbigt. Foto: Spencer Platt/Ritzau Scanpix

Vrede oligarker

De russiske oligarker har i den grad sved på panden over den russiske invasion af Ukraine. I tilgift til deres svinedyre yachter vil Vesten ifølge Joe Biden også konfiskere luksuslejligheder og private fly som straf for invasionen.

Det sagde præsidenten i sin første State of the Union-tale natten til onsdag dansk tid.

- Vi kommer efter jer og jeres ulovligt anskaffede værdier, siger han og tilføjer, at USA vil samarbejde med Europa om at jage de russiske oligarker.

De hårde sanktioner har fået flere af Ruslands rigeste til åbent at kritisere krigen i Ukraine.

Blandt andre netop Oleg Deripaska, der har udtalt, at han ikke ønsker krig. Han udtaler, at fredsforhandlinger bør finde sted hurtigst muligt.