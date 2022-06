Rige russere strømmer til Dubai

Mens Vesten har gjort livet surt for russerne, har De Forenede Arabiske Emirater ingen sanktioner mod Rusland for landets invasion af Ukraine.

Det er sød musik for russere med mange penge på lommen, og mange af dem har også valgt at købe en enkeltbillet til den populære metropol Dubai.

Det skriver norske Børsen.

De riges opholdssted

Nogle af dem, der har søgt mod varmere himmelstrøg, er blandt andre Vladimir Plotnikov, der er medlem af den russiske statsduma - underhuset i Den Russiske Føderation. Han er i byen sammen med sin datter Sonia Plotnikova.

'Vi er nødt til at håndtere vanskelighederne. Rusland er det stærkeste land. Hele situationen har bragt endnu flere russere sammen', skrev hun i et opslag på Instagram kort efter krigen i Ukraine brød ud.

Putins 'talerør', Dmitry Kiselyov, der også er kendt som tv-vært og vicedirektør på det statskontrollerede Russia-1, er også blevet set i De Forenede Arabiske Emirater.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Russerne påvirker boligmarkedet

Med de rige russeres indtog er der åbnet russisk-ejede restauranter, men også boligmarkedet kan mærke, at russerne er landet.

- Stigningen i interessen fra russerne kommer efter invasionen, ikke før. Vi får flere henvendelser hver uge fra russere i forhold til før invasionen. De ser den store stabilitet i at komme her og flytte deres familier et andet sted hen, siger George Hojeige, der er chef for VirtuZone, som hjælper folk med at bosætte sig i Dubai, til Business Insider.

Han mener desuden, at russerne er i landet for at kunne holde gang i deres virksomheder, og at de ikke er flygtet fra deres eget hjemland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du få et overblik over krigen i Ukraine: