Rigmænd skal trække godset fra: - Skattehul skal lukkes

Skatteordfører Rune Lund (EL) vil have skatteminister Morten Bødskov (S) til at gå ind i sagen om danske rigmænds skattefidus.

Ekstra Bladet har blotlagt, hvordan blandt andre LEGO-ejer Kjeld Kirk Kristiansen opnår en skatterabat ved at indsætte sit gods som et underskudsgivende selskab i KIRKBI-koncernen, der ejer LEGO.

Her er LEGO-bossens skattefidus

Med selskabskonstruktionen er Kjeld Kirk Kristiansen ifølge skatteregler tvunget til at trække godsets underskud fra i koncernens overskud.

- Jeg vil spørge, om ministeren kan redegøre for afgrænsningen mellem hobbyvirksomhed og erhvervsmæssig virksomhed i denne her sammenhæng, for det her virker mærkeligt, siger Rune Lund.

Skal bores ud

Skatteordfører Rune Lund undrer sig over, at rigmænd kan gøre deres dyre godsejer-drømme til en skattemæssig fordel.

- Der er noget, der skal bores ud her.

Se også: Så stort er LEGO-godsets underskud

- Det virker umiddelbart mærkeligt, at man kan trække udgifter til luksusboliger fra som en del af erhvervsvirksomhed, hvis det i virkeligheden er en bolig, man har til sig selv, siger han.

Rune Lund mener, at skatteministeren bør undersøge danske rigmænds brug af skattereglerne. Foto: Jakob Jørgensen

Han mener, at pengene kunne bruges bedre.

- Hvis der er et skattehul, skal det lukkes.

- Og de øgede skatteindtægter, der måtte komme ud af det, vil være en oplagt finansieringskilde til minimumsnormeringer, flere sengepladser i psykiatrien eller til grøn omstilling, siger han.

En lystejendom

Ifølge skatteadvokat Michael Bjørn Hansen, der har studeret Schelenborg Gods' regnskaber for Ekstra Bladet, bør Kjeld Kirk Kristiansen ikke kunne trække godsets underskud fra.

Det skyldes ifølge skatteadvokaten netop, at godset drives som hobby og ikke erhvervsmæssig virksomhed.

- Hvis det var en lille mand, der drev et mindre landbrug med tilsvarende driftsresultater i en længere årrække, havde Skat for længst statueret lystejendom, har han tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

Ingen problemer

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra skatteministeren, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Socialdemokratiet mener ikke umiddelbart, at der er noget i vejen med Kjeld Kirk Kristiansens brug af reglerne. Foto: Philip Davali

Skatteordfører Troels Ravn (S) skriver i en besked til Ekstra Bladet, at partiet ikke ser nogen problemer i Kjeld Kirk Kristiansens skattemodel.

’I sagen her har jeg ikke grundlag til at konkludere, at der er noget at komme efter’, skriver han.

Troels Ravn uddyber, at han har fuld tillid til, at skattemyndighederne råber vagt i gevær, hvis reglerne bliver udnyttet.

Ikke desto mindre udtaler han samtidig, at regeringspartiet i disse dage tilfører skattemyndighederne ekstra ressourcer til at afsløre udnyttelse af systemet.

’Generelt styrker regeringen nu kontrolindsatsen og gør en indsats for at bekæmpe snyd og lukke skattegabet ved at oprette et nyt skattecenter med 250 medarbejdere, der skal ud og kontrollere’, skriver han.