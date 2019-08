Rigmand bygger i København: Håndværkere snydt for 7,3 mio. kr.

Han er god for 49,9 milliarder kroner. Alligevel er udenlandske ansatte på byggeriet af milliardæren Frederik Paulsens nye hovedsæde i København blevet systematisk snydt og underbetalt.

Frederik Paulsen er eneejer af den multinationale medicinal-gigant Ferring, der i 2017 gik i gang med byggeriet af det nye danske hovedkontor i Kastrup til over en milliard kroner. Men nu er der kommet alvorlig grus i maskineriet.

For nylig blev to af de italienske entreprenørselskaber, Edilmaf og B.C.I. Service, som har arbejdet på byggeriet, dømt skyldige i en voldgiftssag, der omhandler en af de største sager nogensinde om social dumping herhjemme. Det kan Fagbladet 3F afsløre tirsdag.

I voldgiftskendelsen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at de to firmaer tilsammen skal betale 7,6 millioner kroner for at have snydt 123 udenlandske ansatte. Byggearbejderne kommer blandt andet fra Italien, Rumænien og Albanien – og ud over ikke have have fået overenskomstmæssig timeløn er de også blevet snydt for feriepenge, pension og overtidsbetaling.

Hovedsædet Ferrings nye domicil bliver på 30.000 kvadratmeter – og vil være noget af det første, flypassagererne ser, når de indflyver til Københavns Lufthavn. Byggeriet gik i gang i 2017 og bliver opført på en trekantet mole på Amager Strandvej. Bygningen er formet som en omvendt pyramide og får plads til 600 ansatte. Domicilet skulle have været færdigt i november 2019, men er nu udskudt til ultimo 2020. Prisen var oprindeligt 1,1 mia. kr., men forsinkelsen vil formentlig betyde en betydelig merudgift.

Faglig sekretær hos 3F i Kastrup Lars Brogaard var med til at opdage sagen sidste år.

- Det er besynderligt, at nogen skal lave profit på at snyde og bedrage andre. Men det er den grumme virkelighed. Ferring har ikke garderet sig godt nok mod social dumping. Så jeg har en klar forventning om, at Ferring træder til og viser, at de har noget klasse. Ikke kun med deres byggeri, som jo er et prestigeprojekt baseret på underbetaling. Men også for at sikre enhver sit, så Ferring betaler, hvis deres italienske leverandører ikke gør, siger den faglige sekretær.

Indtil videre ligger det dog lidt tungt. Italienernes tidsfrist for at betale boden på 7,6 millioner kroner er nemlig udløbet.

- Vi har forgæves konfronteret Ferring med den klare forventning, at de råder bod på det her. Men de har ikke svaret, siger Lars Brogaard.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Edilmaf, der er dømt for at have snydt 108 medarbejdere og fået en bod på syv millioner kroner. B.C.I. Service, der skal betale 600.000 kroner i erstatning for underbetaling af 15 medarbejdere, er heller ikke vendt tilbage.

Begge selskaber er medlem af Dansk Byggeri.

***

Ferring: - Vi tager dyb afstand

Ekstra Bladet har konfronteret Marianne Kock, administrerende direktør for Ferring i Danmark, med, at ansatte på byggeriet i København er blevet underbetalt:

- Vi tager dyb afstand fra, at reglerne ikke er blevet overholdt – og vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at det ikke skulle ske.

- Vi har entreret med en entreprenør med en kontrakt, hvori det meget tydeligt står, at de skal opfylde overenskomsten og overholde de krav om løn- og arbejdsvilkår, der er i Danmark, så der på ingen måde kan foregå social dumping. Samtidig har vi også gjort det klart, at entreprenøren er ansvarlig for, at reglerne bliver overholdt, hvis de går ind og laver underentrepriser.

Men nu er det så sket alligevel. Hvad gør I ved det?

- Første gang, vi hørte om det, tog vi fat i vores entreprenør, der er ansvarlig for det her, og sagde, at det skulle de få styr på med deres underentreprenører. Det har de også sagt, at de nu ville.

Har I et ansvar for det her?

- Jeg mener, at vi har taget alle vores forholdsregler. Vi har også fra starten været i dialog med 3F og Dansk Byggeri for at sikre os. Det ligger slet ikke i vores dna at gøre sådan noget.

Hvis italienerne ikke vil betale de 123 ansatte, der er blevet snydt, vil I så?

- Nu må vi se, om de ikke betaler. Jeg ved godt, tidsfristen er overstået, men vi har haft møder siden da.

Og hvis de ikke gør?

- Vi har en aftale med vores entreprenør om, at det er dem, der tager sig af det.

Er Ferrings ejer, Frederik Paulsen, blevet orienteret om sagen? Og havde han en reaktion?

- Han er selvfølgelig orienteret om det. Han har sagt, vi skulle være søde og fikse det – og det gør vi så.

***

Excentrisk multi-milliardær

Den 68-årige milliardær Frederik Paulsen er blandt verdens rigeste og kendt som filantrop. Det har de 123 arbejdere, som blev snydt ved byggeriet af Ferrings domicil, ikke mærket meget til. Foto: Ritzau Scanpix

Med en dansk mor og svensk far er medicinal-milliardæren Frederik Paulsen født med et ben på hver side af Øresund.

Selv om statsborgerskabet er svensk, så er kemien med det danske kongehus i top.

Siden 2007 har grevinde Alexandra siddet i bestyrelsen for Ferring-koncernen, der har hovedsæde i skattemilde Schweiz – og Frederik Paulsen har også optrådt med dronning Margrethe.

Frederik Paulsen har studeret kemi i Tyskland og har gode forbindelser til det danske kongehus. Foto: Jesper Kristensen/Ritzau Scanpix

Formuen på 50 milliarder kroner sikrer den 68-årige eventyrer en plads som nummer 207 på Forbes’ 2019-liste over verdens rigeste.

De 123 bygningsarbejdere, som er blevet snydt ved byggeriet af Ferrings nye domicil ved Øresund, har ikke mærket meget til, at Frederik Paulsen regnes for en filantrop inden for videnskab, kunst og sociale formål.

Den største interesse er dog polarekspeditioner til Arktis og Antarktis med ham selv som deltager.

Han har stået på både Syd- og Nordpolen. Sidstnævnte har han også overfløjet i varmlufts-ballon, og medicinalbossen var den første, som har krydset Bering-strædet fra Alaska til Sibirien i et ultralet fly.

De arktiske strabadser har sikret ham medlemskab af Explorers Club i New York, hvor han er belønnet med en udmærkelse.