Rigmand har store lufthavnsplaner

Fra Aarhus Lufthavn skal det være muligt at flyve til hele Europa, på charterferie og måske også til New York, siger den nye medejer af lufthavnen Jens Stausholm

30 millioner kroner. Så mange penge kostede det den aarhusianske erhvervsmand Jens Bjørnstad Stausholm at købe sig til 20 procent af Aarhus Lufthavn.

Med investeringen håber han og de øvrige ejere, som er Aarhus Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, at kunne give lufthavnen en massiv modernisering og skaffe en masse nye ruter.

- Vi får en mere moderne lufthavn rent fysisk og så kommer vi vigtigst af alt til at kunne tilbyde mange flere ruter, som vi virkelig vil arbejde på, siger Jens Stausholm til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi skal tredoble vores lufthavn de næste tre år og flyve til alle de store hubs i Europa; Amsterdam og frankfurt. Måske også SAS direkte til New York og så vil vi satse meget på charter samt Ryan Air og Easy Jet.

Enormt potentiale

Hidtid har ejerkredsen bestået af de tre kommuner Aarhus, Norddjurs og Syddjurs, men alle kommuners byråd har de seneste dage stemt for at lukke private investorer ind i også.

- Ejerkommunerne er på baggrund af det og en ny businessplan enige om at sætte tryk på en yderligere udvikling af lufthavnen med henblik på at nå et højere ambitionsniveau og et markant øget passagertal i fremtiden, står der i den pressemeddelelse kommunerne sendte ud onsdag aften.

Og ambitionerne fejler ikke noget hos erhvervsmanden Jens Stausholm. Han har i en årrække siddet i bestyrelsen for Aarhus Lufthavn, men ser frem til fremover at kunne kommercialisere lufthavnen mere.

- Vi ser et enormt potentiale i lufthavnen. Vi har det største område i hele Jylland til at samle passagerer op og det potentiale vil vi gerne udnytte fuldt ud, lyder det fra Jens Stausholm, der satser på at tredoble passagertallet over tre år.

- Vi skal sikre østjyderne, at vi virkelig får mange afgange, så kommer passagererne helt af sig selv, siger han.

Ud med caféer

Selve lufthavnens fysiske rammer skal også moderniseres, lyder det fra den nye medejer. Ud med de gamle cafeer og ind med street food.

- For gæsterne bliver det en meget mere proaktiv lufthavn. Der vil være streetfood, der vil være oplevelser. Ikke en formel lufthavn men en lokal fed lufthavn, siger han.

Sammen med kommunerne har Stausholms firma Staus A/S postet 130 millioner kroner i lufthavnen, men der skal endnu flere penge til og dem har lufthavnen tænkt sig at låne.

Onsdagens investering har betydet, at Staus A/S nu ejer 20 procent af Aarhus Lufthavn, men på sigt vil Jens Stausholm gerne have mere. Ja faktisk har han planer om at overtage lufthavnen 100 procent i løbet af de kommende år.

- Vores strategi inden for fem til ti år er at købe lufthavnen, så den bliver 100 procent privatejet, siger han.

TV2 ØSTJYLLAND har torsdag forsøgt at få en kommentar fra Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard (S).