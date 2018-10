Rigmand i skilsmisse: Mister milliarder

En russisk milliardær står til at miste en betragtelig milliard-sum, efter han tabte den afgørende sag i retten

3,8 milliarder kroner.

Så enormt er det beløb, den russiske milliardær Farkhad Akhemdov står til at miste i en opsigtsvækkende skilsmissesag.

Det skriver det amerikanske medie Bloomberg.

63-årige Farkhad Akhemdov har i retten forsøgt at bevise, at ægteskabet med konen, Tatiana Akhmedova, blev opløst for 16 år siden. Men den påstand har retten i den russiske hovedstad, Moskva, afvist.

Tidligere har den russiske rigmands advokat fremlagt, hvad der angiveligt skulle være officielle skilsmissepapirer. Dokumenterne har dommeren, Charles Haddon-Cave, forkastet med begrundelsen om, at 'de på alle væsentlige punkter er forfalskede.'

Og derfor er Tatiana Akhmedove blevet tilkendt 41 procent af Farkhad Akhemdovs formue.

Nægter at betale

Afgørelsen er mange-milliardæren dog langt fra enig i. Han nægter at betale den astronomiske sum.

Tidligere har Tatiana Akhmedova fået tilkendt Farkhads luksusyacht, Luna, med et prisskilt på 3,2 milliarder kroner. Den vilde skude måler intet mindre end 115 meter, har ni dæk og har tidligere tilhørt Chelsea-ejeren Roman Abramovich.

Skibet med to helikopterdæk er lige nu beslaglagt og ligger i Dubai.

Farkhad Akhemdovs har tjent sine mange milliarder ved at udvinde og sælge naturgas.