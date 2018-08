Rigmand kommer til København for at betale burkabøder

Den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekkaz har tænkt sig at holde sit løfte fra marts om at betale de bøder, der bliver givet i Danmark for at bryde tildækningsforbuddet.

Det bekræfter han over for Berlingske, efter at en 29-årig kvinde lørdag fik den første bøde, da hun bar niqab i Hørsholm Midtpunkt.

- Selvfølgelig betaler jeg alle de bøder, som er udstedt i de danske gader efter 1. august, skriver han til avisen.

Han fortæller, at han vil komme til København for at betale bøderne.

- Jeg vil være i København 11. september for at betale alle bøderne, og det vil jeg herefter gøre hver måned, for selv om jeg er imod niqab, så vil jeg altid forsvare frihedsrettigheder over hele verden. Friheden til at bære en niqab, såvel som friheden til ikke at bære en hijab.

Tildækningsforbuddet trådte i kraft 1. august, og lørdag blev den første bøde altså givet. Den lyder på 1000 kroner. Ved gentagelsestilfælde stiger bødens størrelse, så den kan ende på 10.000 kroner ved fjerde overtrædelse.

I flere år har den nu 46-årige algeriske forretningsmand betalt bøder for kvinder i lande som Belgien, Schweiz, Holland, Frankrig og Tyskland. Bøder der - ifølge ham selv - er løbet op i flere millioner kroner.

- Jeg har betalt 1538 bøder, sagde Rachid Nekkaz, da han i marts holdt pressemøde foran Christiansborg for at fortælle Danmark om sin intention.

- Jeg har ingen grænse for, hvor mange bøder jeg vil betale. Der er ingen grænse for frihed, lød det.