Rigmand tilbyder tomt hospital til coronabehandling

Den succesrige erhvervsmand Ejgil Egsgaard fra Esbjerg stiller nu kvit og frit bygningerne til et helt hospital til rådighed i behandlingen af smittede coronapatienter.

Der er tale om det nedlagte privathospital Hjertecenter Varde, som har stået tomt siden lukningen, skriver jv.dk.

Eigil Egsgaard, der står bag sikringskoncernen Telesikring, bekræfter over for Ekstra Bladet tilbuddet.

- Jeg kan bekræfte tilbuddet. Det er naturligvis sådan noget, man gør i disse tider. Men ellers har jeg ikke yderligere kommentarer, siger erhvervsmanden.

Tak for tilbuddet

Eigil Egsgaard købte sidste år det 5309 kvadratmeter store og topmoderne privathospital. Han planlægger på længere sigt at indrette hotel og et sundhedscenter i bygningerne.

Lige nu har Region Syddanmark dog ikke brug for det generøse tilbud.

- Vi er glade for alle gode tilbud og henvendelser, og vi lagrer dem alle til senere brug, hvis det skulle blive aktuelt, siger Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) til jv.dk.