Rigmand tjener på coronakrise: - Det svineri skal stoppes

- Nikolaj Villumsen, hvorfor langer du ud efter Lars Tvede på den måde?

- Vi står i en situation, hvor folk allerede har en fyreseddel i hånden, og rigtig mange frygter at få det. Samtidig kan man se, at der sidder folk i skattely i Schweiz og spekulerer på krisen. Jeg synes, at det er fuldstændig forkasteligt og en kapitalisme, som er gået for vidt.

- Men gør han ikke bare sit job? Hvis man handler med aktier, så handler det vel om at investere på en bedst mulig måde, og så tjener man på det. Hvorfor er det så slemt?

- Jeg tror, at der er rigtig mange danskere, som vil nikke genkendende til, at det er forkasteligt at spekulere i den nuværende krise og tjene millioner af kroner på det.

- Også selvom han bare passer sit arbejde?

- Jamen, problemet her er, at han jo bidrager til, at endnu flere bliver arbejdsløse, og at krisen bliver værre, og det sker samtidig med at folk bliver fyret, men også når vi som samfund skal bruge milliarder på at holde hånden under økonomien, siger han og tilføjer:

- Han har bidraget til at skabe kaos på aktiemarkedet, og det er jo noget, som kan få folk til at miste deres job i de her dage. Og det synes jeg er forkasteligt at gøre, men det vidner også om et system, hvor der er behov for øget regulering.

- Hvorfor er det relevant, at han er gift med Pernille Vermund?

- Det er jo lidt kulørt, men det er selvfølgelig også klart, at Pernille Vermund ikke er ansvarlig for hendes mands økonomi.

- Men hvorfor så skrive det?

- Lige nu er der jo en situation, hvor vi ser, at det meget tydeligt er et problem for hele samfundet, når folk får fyresedlen i hånden og bliver arbejdsløse. Der er behov for, at vi som samfund giver en hjælpende hånd. Det er klart, at Pernille Vermund ikke skal stå på mål for hendes mands økonomi. Det, hun i stedet skal stå på mål for, er Nye Borgerliges politik, som er at forringe forholdene for arbejdsløse.