Rigsadvokat renser fyret direktør

Michael Valentin, tidligere direktør for Akademikernes A-kasse, skal ikke stilles for retten for at have overtrådt straffeloven.

Det konkluderer Rigsadvokaten efter at have set på en sag, hvor Michael Valentin har været anmeldt for blandt andet at have modtaget returkommission i form af vinrejser.

Den tidligere direktør har også været anmeldt for betalte middage i sin private villa på Frederiksberg og en privat fødselsdagsfest i a-kassens lokaler.

- Alle anklager mod Michael Valentin er frafaldet.

- Både Københavns Politi og Rigsadvokaten har behandlet sagen og konkluderer, at der ikke er fundet grundlag for at rejse tiltale, siger Hanne Rahbæk, forsvarsadvokat for Michael Valentin, i en pressemeddelelse.

Michael Valentin blev i september sidste år fyret som direktør i a-kassen.

Nogen egentlig årsag til fyringen er ikke blevet lagt frem i offentligheden.