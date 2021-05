Rigsfællesskabet udvides med et areal svarende til Jylland

Folketinget har tirsdag givet støtte til, at rigsfællesskabets grænser kan udvides med et areal svarende til Jylland. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Sammen med færøske, norske og islandske kolleger har vi på fredelig vis forhandlet os frem til den maritime grænse mellem de tre stater, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i meddelelsen.

Mere præcist er det grænserne på kontinentalsoklen, som er udvidet med cirka 27.000 kvadratkilometer. Kontinentalsoklen er den naturlige forlængelse af landterritoriet, som befinder sig under havets overflade.

Aftalen er ifølge Jeppe Kofod et skoleeksempel på internationalt samarbejde:

- I en tid med stigende stormagtsinteresser kan vi godt være stolte over, at de nordiske lande og rigsfællesskabet her går forrest og viser, at diplomati er vejen frem, også når det gælder vanskelige spørgsmål som grænsedragninger, siger han i meddelelsen.

Kyststater har ret til en kontinentalsokkel med en bredde på 200 sømil. Nogle lande kan dog have krav på større områder.

Det er ifølge FN's Havretskonvention kyststaten, som har rettigheder til havbundens naturlige ressourcer. For eksempel olie og krabber. Færøerne har overtaget disse områder, oplyser ministeriet.