Rigsfællesskabet vokser: Ny ø opdaget ved en fejl

Ofte er det tegn på dårligt nyt, hvis GPS-systemet sender dig det forkerte sted hen.

Men en gruppe forskere fra Københavns Universitet måtte altså alligevel sande, at selvom de ikke havnede det sted, de havde regnet med, var det egentlig helt fint alligevel.

En fejl på en GPS gjorde nemlig, at forskerne opdagede en helt ny ø. Og den nordligste af slagsen.

Det skriver Københavns Universitet blandt andet på deres hjemmeside.

Den nordligste i verden

Forskergruppen, der i juli var med på en ekspedition i det nordlige Grønland for at indsamle prøver, var havnet på en ø, som de troede var verdens hidtil nordligste ø, Oodaaq.

Men de var ikke landet på det rigtige sted.

I stedet stod de på en ukendt ø 780 meter nord fra Oodaaq.

'Vi var overbeviste om, at den ø, vi stod på, var Oodaaq Ø, som hidtil har været registreret som verdens nordligste ø. Men da jeg efterfølgende lægger billeder af øen og koordinaterne ud på de sociale medier, er der en række amerikanske ø-jægere, der går amok og siger, at det ikke kan passe,' fortæller ekspeditionsleder Morten Rasch fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet i pressemeddelelsen.

Der havde været en fejl på Mortens Raschs GPS, der gjorde, at holdet troede, de var længere sydpå, end de reelt var.

Udvider Rigsfællesskabet

Opdagelsen af den nye ø udvider i princippet Grønlands og Rigsfællesskabet territorium.

Den nye ø har endnu ikke fået et officielt navn, og ifølge pressemeddelelsen går den formentlig under betegnelsen 'kortlivede øer', så derfor er det også usikkert, hvor permanent udvidelsen egentlig er.

Ifølge Morten Rasch består øen af små knolde med mudder og moræne. Øen er cirka 30 gange 60 meter og hæver sig tre til fire meter over havoverfladen.