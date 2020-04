Rigshospitalet lukker coronaafdeling

Antallet af alvorligt syge patienter er faldet så meget, at Rigshospitalet nu tager konsekvensen og lukker sin nye intensivafdeling for coronapatienter midlertidigt.

Det sker blandt andet for at øge aktiviteten på andre områder.

Det oplyser Rigshospitalet til Ekstra Bladet.

'Smittespredningen i Danmark har været relativt begrænset, og epidemien forventes at få et længere forløb med et betydeligt lavere toppunkt end tidligere antaget. Derfor skal vi på Rigshospitalet nu i gang med at tage imod flere af de patienter, vi normalt ser, samtidig med, at vi fortsat skal have et antal intensivsenge reserveret COVID-patienter,' lyder det i en mail fra direktør på Rigshospitalet Per Christiansen.

Åbnede 1. april

Den nye afdeling, COVita, åbnede 1. april og har plads til 30 patienter i intensivbehandling. Den ligger i den nyopførte bygning 'Nordfløjen' på Rigshospitalet.

Den nye bygning blev indviet for få uger siden. Foto: Claus Falkenberg Thomsen/ Rigshospitalet

Beslutningen om at lukke intensivafdelingen midlertidigt betyder, at svært behandlingskrævende coronapatienter fremover kommer i intensivbehandling i Rigshospitalets hovedbygning.

Hospitalsdirektøren understreger samtidig, at man hurtigt kan åbne pladserne igen, hvis en ny coronabølge rammer Danmark.

- De intensive covid-senge i Nordfløjen bevares og kan med kort varsel tages i brug igen, hvis der bliver brug for dem, siger Per Christiansen.

Han oplyser samtidig, at hospitalet vil bevare sit podetelt, ambulatorium og såkaldt 'semi-intensive' afsnit i Nordfløjen for mindre behandlingskrævende patienter med corona.

