Rigshospitalet lukker hver tiende seng

Rigshospitalet i København har været nødt til at lukke hver tiende seng på grund af personalemangel.

Det skriver Berlingske.

Manglen på sygeplejersker skyldes blandt andet, at en del af dem søger mod højere lønninger i det private arbejdsliv.

Derfor mener Leila Lindén (S), som er medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, at man bør sikre sygeplejerskerne et markant lønløft.

- Det er alvorligt og et dybt bekymrende problem. Det vil accelerere og vil ikke løse sig selv, før sygeplejerskerne får væsentligt mere i løn, siger hun.

- Vi bliver nødt til at lægge pres på Christiansborg, som må indse, at man er nødt til at løfte lønnen, så det modsvarer det ansvar og det arbejdsområde, som sygeplejerskerne har.

Personalemanglen er også et reelt problem på regionens andre store hospitaler, skriver mediet.

På Bispebjerg har man således lukket 50 ud af 467 senge, mens det på Herlev-Gentofte gælder for 78 ud af i alt 787 senge.

Også i andre af landets regioner meldes der om lignende problemer.

Over for mediet oplyser Rigshospitalets vicedirektør, Rasmus Møgelvang, at man mangler omkring 15 procent af det normerede antal operations- og narkosesygeplejersker.

Det går dermed ud over et allerede presset operationsområde, hvor der fortsat eksistere en pukkel oven på coronapandemien.

Man forventer først at have afviklet de udskudte operationer i løbet af 2023. Tidligere var forventningen, at man ville få det gjort i løbet af i år. Det oplyser formanden for Danske Regioner, Anders Kühnau (S).

Formanden har i den forbindelse udtrykt skuffelse over den nye økonomiaftale, som regionerne indgik med regeringen i sidste uge.

Med den nye økonomiaftale får de fem regioner i 2023 tilført én milliard kroner ekstra til driften af sygehusene. Aftalen er blevet beskrevet som 'meget stram'.