Rigshospitalets millardprojekt udskudt igen

Rigshospitalet har i de sidste uger af januar konstateret skader på varmtvandsrørene på det nye hospitalsbyggeri. Alt fremstod ellers i den fineste orden, da dronning Margrethe officielt åbnede det nye byggeri 14. januar.

Rigshospitalets direktør, Per Christiansen, var stolt over indvielsen og byggeriet.

- Efter en lang periode med planlægning, byggeri og senest et stort arbejde med at forvandle den tomme bygning til et topmoderne hospital er det en stor glæde at være med til at indvie den nye bygning, siger Per Christiansen til Rigshospitalets hjemmeside.

Dronning Margrethe til åbningen af Rigshospitalets nye nordfløj. Foto: Ritzau Scanpix

Glæden var dog kortfristet, da man blev gjort opmærksom på yderligere skader på det 1,8 milliarder kroner dyre hospitalsbyggeri.

Skaderne består af små utætheder på selve rørene, der lækker vand, og centrale dele af rørene skal udskiftes. Derfor har Rigshospitalet fundet det nødvendigt at udskyde indflytningen. Planen var, at nybyggeriet skulle tages i brug 8. marts 2020.

Der arbejdes dog på, at diagnostikken og nogle operationsstuer kan tages i brug til marts som planlagt, men om det kan ske, er stadig uklart. Resten af indflytningen skal ske, når udredningerne af skaderne er færdiggjorte.

- På positivsiden tæller desuden, at problemet er opdaget så hurtigt, at der ikke er sket vandskade, og at intet udstyr har taget skade. Men vi skal bruge tid og kræfter på at udbedre problemet. Alt det skal vi nu kigge nærmere på, og det er for tidligt at konkludere, hvornår indflytning kan ske – og om det skal ske gradvist. Det er vi i fuld gang med at undersøge, lyder det fra Per Christiansen i en intern mail sendt ud til de berørte medarbejdere. En mail Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Sådan ser Rigshospitalets nybyggeri ud. Byggerod vil vare nogle måneder endnu. Foto: Ritzau Scanpix

Faktaboks om Nordfløjen Nordfløjen er navnet på rigshospitalets nye byggeri. Nordfløjen kommer til at ligge i forlængelse af Rigshospitalet ud til Frederik V's vej på Østerbro i København. Det er cirka 1500 medarbejdere fra tolv klinikker fra Neurocentret, HovedOrtoCentret, Diagnostisk Center og Servicecentret der skal flytte ind og have deres daglige gang i bygningen. Den første fase af Nordfløjen er 54.700 kvardratmeter. Anden fase, der indvies senere, er 10.500 kvadratmeter. I alt bliver Nordfløjen 65.200 kvadratmeter, hvilket svarer til godt 465 parcelhuse. Nordfløjen er i alt 234 meter lang, 57 meter bred og 36 meter høj på det højeste sted. Foruden kælder er Nordfløjen tre etager i den ende, der starter ved Blegdamsvej, og otte etager i den modsatte ende.

I den originale tidsplan skulle Nordfløjen være taget i brug for patienter 6. oktober 2019. Projektet er blevet yderligere forsinket som følge af vandskader, håndværkermangel og kontroverser med en entreprenør.

En foreløbig vurdering er, at det vil koste mellem 10-20 millioner kroner at udskifte de ødelagte rør. En skade forsikringsselskabet har taget ansvaret for.

Kan alligevel ende med en millionregning

Det i forvejen dyre hospitalsbyggeri kan ende med at blive endnu dyrere for de danske skatteborgere.

Region Hovedstaden ligger lige nu i en langvarig voldgiftssag med en af projektets største entreprenører, NCC, hvor regionen i værste tilfælde kan ende med en ekstra regning på op til 200 millioner kroner. En regning regionen skal finde penge til inden for sit anlægsbudget, hvis de taber sagen.

Rigshospitalets nye byggeri er derfor under skærpet tilsyn fra Sundheds- og Ældreministeriet, fordi ministeriet er nervøse for, at tidsplanen og økonomien løber af sporet.

Det fremgår i rapportering om sygehusbyggerier fra 2017 udstedt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Striden mellem NCC og regionen bunder i forsinkelser og ekstra arbejdstimer, hvor der er uenighed om, hvad de ekstra arbejdstimer skal koste.