Rigshospitalets nye byggeri skyller millioner ud i toilettet

Officielt åbnede Dronning Margrethe rigshospitalets nye milliardbyggeri Nordfløjen allerede 14. januar 2020.

Men først søndag 20. september rykkede patienter og personale ind i det nye byggeri efter flere måneders forsinkelser.

Fejl på fejl er rullet som en lavine ind over prestigeprojeket. Først blev der konstateret fejl på varmtvandsrørene, hvor små utætheder på selve rørene betød, at de lækkede vand, og centrale dele af rørene skulle udskiftes.

Se også: Rigshospitalets millardprojekt udskudt igen

Nu er der imidlertid nye fejl, der stjæler billedet. Vicedirektør i Center for Ejendomme, Michael Langgaard Nielsen, fortæller, at minimum 200 toiletter er ophængt forkert på patientstuerne.

- Vi har i forbindelse med indflytningsfasen konstateret, at toiletter på patientstuerne er sat en lille smule for højt, og det er vi ved at afklare med vores entreprenører i forhold til kravspecifikationer i forhold til udbud på entreprisen.

- Men det er rigtigt, at vi har konstateret, at nogle toiletter er sat for højt, men vi er så småt ved at være igennem alle sammen, siger Michael Langgaard Nielsen til Ekstra Bladet.

Opsatte forkerte HFI-relæer

Som om det ikke var nok at skylle millioner ud i toiletterne, er der også opstået en fejl med HFI-relæerne.

- Det er to sider af samme sag. I forbindelse med, at der var et udbudsmateriale, har rådgivere selvfølgelig lagt en kravspecifikation på, hvad er det for et relæ, vi ønsker at få sat op. Det, vi har konstateret nu, er, at man har sat et forkert type relæ op i forhold til specifikationerne.

- Dem har vi fået skiftet. Nu er vi i fuldkommen samme drøftelse med vores rådgivere og entreprenører om, hvor ligger fejlen henne, og så skal vi finde ud af økonomien i det. Og så skal vi selvfølgelig indlede en drøftelse om, hvem der afholder den økonomi, siger Michael Langaard Nielsen.

Se også: Byggeri af flere supersygehuse er under skærpet tilsyn

Regning kan ende hos skatteborgerne

Michael Langgaard Nielsen fortæller til Ekstra Bladet, at regningen potentielt godt kan ende hos skatteborgerne, men at de står stærkt i bevisførelsen for, hvor ansvaret skal placeres.

Han fortæller videre, at det er svært at føre det endelige bevis i den her slags sager.

Løber det ikke op i mange millioner af kroner – sådan nogle fejl her?

- Det kan det potentielt set godt gøre. Vi kender ikke den endelige økonomi på HFI-delen, og det gør vi sådan set heller ikke på toiletdelen endnu.

- Vi samler til bunke, samtidig med, at vi begynder de indledende drøftelser med byggerådgivere og vores entreprenører. Og så kender vi omfanget om lidt, siger Michael Langaard Nielsen.

En sag for bygherre

Kemp og Laurtizen, der står for HFI-relæerne, har ingen kommentarer til igangværende byggesager. De henviser til Region Hovedstaden, der står som bygherre på byggeriet.

'Din henvendelse er en sag for bygherre. Hos Kemp & Lauritzen kommenterer vi ikke igangværende byggesager, lyder det i et skriftlig svar fra Karen Thure, der er kommunikations- og marketingchef i Kemp & Laurtizen.