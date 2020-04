Rigspolitichef: Følg myndighedernes anvisninger i påsken

Påsken er lige rundt om hjørnet, men at holde afstand under påsken er en forudsætning for at kunne åbne landet gradvist, lyder det fra politiet

Mette Frederiksen luftede på et pressemøde idéen om, at Danmark efter påske langsomt kunne begynde at åbne op for landet. Nu kommer rigspolitichefen, Thorkild Fogde, med en klar opfordring til danskerne, hvis det skal lykkes.

- Påskeferien står for døren. Det er en tid med mange traditioner, men hvis vi skal kunne påbegynde en forsigtig genåbning af samfundet efter påske, så er det helt afgørende, at alle bliver ved med at følge myndighedernes anvisninger. Det værste, der kan ske nu, er, at man begynder at tage for let på det og tænke, at nu går det nok - det gør det ikke!, siger Thorkild Fogde til politi.dk.

Siden onsdag 18. marts har det været ulovligt at forsamle sig mere end ti personer på offentligt tilgængelige steder. Politiet oplyser, at borgerne generelt har været gode til at overholde de nye retningslinjer, men at de gode takter gerne skal forsætte hen over påsken.

- Mens andre holder ferie, vil en lang række myndigheder og virksomheder arbejde videre. Politiets patruljer vil være i gaderne, og vi vil fortsætte det brede, nationale samarbejde om at skaffe værnemidler og testudstyr. Det er nu, vi skal holde ved – og holde afstand, siger Thorkild Fogde.