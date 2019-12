Rigspolitichef stopper efter 11 år

Jens Henrik Højbjerg stopper efter 11 år som rigspolitichef ved udgangen af februar 2020.

Fratrædelsen sker med henblik på, at Jens Henrik Højbjerg skal tiltræde en stilling som politirådgiver ved den danske FN-mission i New York i løbet af sommeren 2020.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det har været et enormt privilegium at stå i spidsen for dansk politi i så lang en periode. Jeg vil gerne sige en kæmpe stor tak til alle medarbejdere, som hver dag med engagement og mod løser de mange forskellige og uforudsigelige opgaver. Det har været en daglig glæde. Det har været en ære. Det kommer jeg til at savne, siger Jens Henrik Højbjerg.

Jens Henrik Højbjerg har stået i spidsen for Rigspolitiet siden 2009. Her har han blandt andet været med til at implementere politireformen og den politimæssige håndtering af nogle af de mere markante hændelser i nyere tid i Danmark.

Han har samtidig gennemført en række organisatoriske ændringer for at forny og udvikle dansk politi, skriver Justitsministeret blandt andet i pressemeddelelsen.