Rigspolitiet: De her svenskere må komme ind

Rigspolitiet slår nu fast, hvordan svenskere kan få lov til at komme ind til Danmark. Det sker efter massiv forvirring i de svenske medier om, hvad det kræver for at krydse grænsen til Danmark.

- Der har været en del forvirring, fordi reglerne for indrejse er lidt komplekse. Sverige er ikke bare Sverige, men man skal blandt andet ind og se på de enkelte regioner, om de er åbne eller i karantæne.

- Derfor henviser vi også til coronasmitte.dk, hvor den den gældende lovgivning står, siger pressechef i rigspolitiet Thomas Kristensen

På coronasmitte.dk står der om svenskernes mulighed for at rejse ind i Danmark:

'Såfremt din region ikke opfylder kriteriet for at være åben, og du ikke har et anerkendelsesværdigt formål, skal du kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget maksimalt 72 timer før din indrejse i Danmark. '

Med anerkendelsesværdigt formål menes eksempelvis arbejde, studier eller familiebesøg.

Aktuelt er det kun indbyggere i to svenske regioner, der ikke behøver en test, fordi regionen opfylder kravet om under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Det er Västerbotten i det nordlige Sverige og Kronoberg i det sydvestlige Småland.

Svenskere bosat i grænseregionerne Skåne, Halland eller Blekinge må i princippet rejse ind i Danmark uden formål, men disse regioner opfylder altså aktuelt ikke kravet om et lavt smittetryk - og man skal derfor vise en negativ corona-test eller altså have et anerkendelsesværdigt formål.

Du kan se de aktuelle smittetryk i de svenske regioner herunder( antal smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge)

Smittetryk i Sverige i uge 25 Jönköping = 211 Västra Götaland = 117 Norrbotten = 102 Västmanland = 97 Gävleborg = 84 Uppsala = 82 Stockholm = 81 Jämtland Härjedalen = 67 Östergötland = 67 Västernorrland = 63 Örebro = 39 Halland = 36 Gotland = 34 Sörmland = 34 Skåne = 30 Värmland = 30 Kalmar = 29 Blekinge = 24 Dalarna = 21 Västerbotten = 19 Kronoberg = 17 Vis mere Luk

Rigspolitiet oplyser også på coronasmitte.dk, at udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, som fx hoste, feber ol., ikke vil få lov til at rejse ind i Danmark.

I følge de nye rejsevejledninger, der er trådt i kraft i dag, så fraråder Udenrigsministeriet - udover det meste af Sverige - alle ikke-nødvendige rejser til Irland, Malta, Portugal, Rumænien og UK.

