Riisager efter kritik: Skoletest skal tjekkes

Kritik er altid velkommen.

Sådan skriver undervisningsminister Merete Riisager (LA) onsdag i et skriftligt svar til Ritzau, efter at Undervisningsministeriet tirsdag blev udsat for markant kritik fra ordførere fra oppositionspartier om de nationale test i folkeskolen.

Folkeskoleordfører Marianne Jelved (R) mente i Politiken, at det var 'en skandale', at Undervisningsministeriet i et notat i februar 2016 undlod at skrive i notatets sammenfatning, at der var usikkerhed om resultaterne i testene.

Se også: Forskere sår tvivl om skoletest: Minister kaldt i samråd

I notatet på 24 sider, der bærer titlen 'Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet', skal man læse videre til side ti, før man ser, at der er usikkerhed om resultaterne i 19 af 30 undersøgte profilområder.

Sammenfatningen står på side et og to i notatet.

- Kritik er altid velkommen, og jeg er helt enig i, at vi skal have en grundig debat omkring de nationale test, og hvad de skal indeholde, og hvad vi vil bruge dem til, skriver Merete Riisager til Ritzau.

- Derfor besluttede jeg allerede i 2018 at sende de nationale test til eftersyn. De er trods alt ti år gamle, og der er behov for at revidere dem. Vi har sat en grundig evaluering i gang, der kommer hele vejen rundt om de nationale test.

- Jeg har været meget opmærksom på at få både praktikere og forskere inddraget forud for evalueringen af de nationale test, så vi får en bred og dækkende evaluering og nogle pejlemærker, som politikerne kan træffe beslutninger på baggrund af, skriver undervisningsministeren.

Se også: Elevers evner i matematik styrkes af omdiskuteret inklusion

Marianne Jelved fik i Politiken opbakning til sin kritik fra SF's undervisningsordfører, Jacob Mark, samt Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind.

Jacob Mark sagde tirsdag til Ritzau, at han er 'rystet over, at man i ministeriet har holdt på så vigtige oplysninger om test, der skal måle vores børn fagligt'.

Ifølge Jacob Mark burde ministeriet have reageret med det samme, da det blev bekendt med oplysningerne i 2016. Han har derfor kaldt ministeren i samråd.

Han ønsker at 'sætte testene i bero og i bedste fald droppe dem fuldstændig'.

Se også: Lærere misforstår elevernes resultater i de nationale test