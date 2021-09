Ringede forgæves til 112 fem gange: Endte med hjertestop

Vagtcentralchef beklager forløbet over for både manden, pårørende og de tilstedeværende

Da Camilla Krogh Østrup tirsdag formiddag skulle ud og handle, vidste hun ikke, at hun snart skulle stå i det, hun kalder sit livs værste oplevelse, da hun så en mand snuble på vej over fodgængerfeltet og banke hovedet direkte ned i asfalten.

Det var ikke synet af manden, der faldt, der var værst. Heller ikke blodet, der efterfølgende løb fra hans ansigt.

Men sammen med tre andre forbipasserende måtte hun se til, mens mandens tilstand blev værre og værre i løbet af den time, hvor de ventede på, at en ambulance skulle komme frem til stedet.

Fem gange ringede Camilla Krogh Østrup 112, og mens der ingen ambulance kom, fik manden hjertestop.

- Jeg ville hellere være gået forbi, og der så havde ligget et lig på gaden. Han blev dårligere og dårligere, og vi kunne jo bare se ham dø, og der kom ingen hjælp, siger hun.

34-årige Camilla Krogh Østrup er stadig meget mærket af hændelsen. Foto: Anthon Unger

Fem opkald - ingen ambulance

Ved det første opkald fortalte Camilla Krogh Østrup, at en mand var faldet og havde slået hovedet i jorden i krydset mellem Peter Bangs Vej og Dalgas Boulevard på Frederiksberg. Da var han ved bevidsthed, men omtumlet og forskrækket.

Da der 20 minutter senere ikke var kommet nogen ambulance - som det ellers var blevet lovet, om end uden udrykning - ringede hun igen. Hun blev viderestillet til en, der kunne sætte skub i tingene, og hun blev endnu en gang lovet, at der kom en ambulance.

Tredje gang, hun ringede, var der gået tre kvarter siden første opkald. På dette tidspunkt havde manden fået det dårligere, og han havde svært ved at sidde oprejst. Camilla Krogh Østrup og de andre forbipasserende, der siden var kommet til, så sågar en ambulance holde i krydset, men den satte pludselig i udrykning og kørte væk fra stedet.

Camilla ringede første gang til 112 klokken 9.28 og sidste gang en time senere, før en tilfældig patruljevogn kaldte en ambulance til stedet. Privatfoto

Hjertestop

Efter det tredje opkald gik tingene stærkt, for manden mistede bevidstheden.

- Manden fik pludselig hjertestop, og jeg hørte en af de andre råbe, at hvis han ikke fik hjælp, så døde han, husker hun.

En af hjælperne gav hjertemassage, en anden gav mund-til-mund, den tredje løb efter en hjertestarter, og Camilla Krogh Østrup ringede endnu en gang 112.

Der var gået 59 minutter siden det første opkald.

- Hvis de så bare havde været ærlige om, at ambulancen ikke var på vej. Men de blev ved med at love, at den var på vej.

- Det var et godt teamwork. Hvis jeg havde stået der alene, ved jeg ikke, om jeg kunne have klaret det, siger hun.

Hurtigere i bus 9A

En patruljevogn kørte tilfældigvis forbi, mens de fire kæmpede for at redde mandens liv. Betjentene så hurtigt, at situationen var alvorlig, og kaldte en ambulance til stedet. Først kom en beredskabsbil, så en lægebil, og til sidst ankom ambulancen.

- Jeg tror, lægerne arbejdede på ham en halv time, inden han endelig blev kørt af sted til hospitalet, husker hun.

- Det skete jo tæt på Frederiksberg Hospital. Overvejede I på noget tidspunkt selv at køre ham derhen?

- Ja, vi talte om det. Vi snakkede endda om, at det havde været hurtigere at køre derhen i bus 9A. Men vi vidste jo ikke, om ambulancen var lige rundt om hjørnet, og vi var bange for, at han ville blive dårlig i bilen.

Ekstra Bladet mødte Camilla Krogh Østrup på stedet seks dage efter hændelsen, men hun husker det, som var det i går, fortæller hun. Foto: Anthon Unger

Beklager hændelsen

For Camilla Krogh Østrup har oplevelsen gjort stort indtryk. Selv seks dage efter hændelsen, da Ekstra Bladet møder hende i krydset, er hun tydeligt mærket af episoden.

- Jeg er bare chokeret. Man har jo ikke lyst til at falde om, når det fungerer sådan. Jeg husker tydeligt udtrykket i hans øjne. Han var meget bange.

- Jeg har snakket meget med min familie og kæreste. Hver gang, jeg taler om det, hjælper det. Men jeg tænker hele tiden på det. Jeg håber ikke for nogen, at de kommer til at opleve noget lignende.

Vagtcentralchef ved regionens akutberedskab, Preben Hansen, forklarer i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet, at man beklager hændelsen.

'Det er en meget beklagelig hændelse, og borgeren burde havde fået hjælp hurtigere'.

Vagtcentralchefen forklarer, at man i første omgang ikke vurderede, at der var tale om en livstruende situation, da der var tale om et slag til hovedet. Fordi det var en 'usædvanlig travl' dag, blev andre ting prioriteret.

'Det er en voldsom oplevelse, og jeg beklager overfor den tilskadekomne og hans familie, og overfor de mange borgere, som var til stede og heldigvis hjalp til,' skriver han.

Det siger regionen I en skriftlig kommentar siger vagtcentralchef ved akutberedskabet i Region Hovedstaden, Preben Hansen, således: 'Det er en meget beklagelig hændelse, og borgeren burde havde fået hjælp hurtigere. Da der ringes 1-1-2 og fortælles om hændelsen, vurderede vores sundhedsfaglige personale i første omgang at der ikke var tale om det, vi kalder livstruende syg eller tilskadekommet som normalt medfører en udrykningskørsel. Derfor sendte vagtcentralen en akut ambulancekørsel uden udrykning, som normalt skal være fremme i løbet af 25 minutter. Det var en usædvanlig travl dag, og der var ikke ledige ambulancer i området. Vores normale procedure er i disse tilfælde at vi løbende vurderer situationen, altså om der er tale om en stabil tilstand eller forværring. Ved forværring ville vi omprioritere andre ambulancer til udrykningskørsel. Dette er desværre først sket sent i dette forløb. Det er en voldsom oplevelse, og jeg beklager overfor den tilskadekomne og hans familie, og overfor de mange borgere, som var til stede og heldigvis hjalp til. Det kan nogle gange være uhyre vanskeligt at vurdere situationen og behovet for akut hjælp, men ved tvivl skal vi handle hurtigere. Vi er nu i gang med at undersøge de konkrete omstændigheder og om vi kunne have handlet anderledes. Det sundhedsfaglige personale gør deres bedste for at hjælpe borgerne, og vi skal undersøge, hvordan vi kan undgå at noget lignende sker igen.'

Københavns Politi bekræfter, at de var til stede, men kan ellers ikke oplyse noget om episoden.

Om manden overlevede eller ej, ved Camilla Krogh Østrup ikke, og hverken politiet eller regionen kan oplyse det over for Ekstra Bladet.