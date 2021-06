Ris tilbagekaldes: Højt indhold af pesticidrester

Et parti basmatiris fra Lidl tilbagekaldes, da der er fundet et højt indhold af pesticidrester

Lidl i Danmark tilbagekalder et parti basmatiris, efter Fødevarestyrelsen har fundet et højt indhold af pesticidrester i risene.

Helt specifikt drejer det sig om basmatiris fra mærket Golden Sun Basmati Rice med udløbsdatoen 22. marts 2023.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Risene er solgt i Lidl-butikker i hele landet.

DTU Fødevareinstituttet har foretaget en risokovurdering for Fødevarestyrelsen, hvor de konkluderer, at indholdet af pesticidet ikke kan udelukke en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne.

Hvis du har købt en pakke af risene, råder Fødevarestyrelsen til, at du leverer pakken tilbage til butikken, eller kasserer det.