Risikerer at blive tvunget til vildsvinehegn

Vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse kommer formentlig til at berøre 80 grundejere, skriver avis

Op mod 80 danske grundejere risikerer at blive tvunget til at få sat et vildsvinehegn op på deres grund.

Indtil videre har 80 sønderjyske grundejere fået besked om, at det ser ud til, at de bliver berørt af det kommende hegn ved den dansk-tyske grænse, oplyser Den Jyske Kommissarius, der skal stå for eksproprieringen.

Det skriver JydskeVestkysten.

I april fremgik det, at op mod 100 grundejere ville blive berørt, men det tal er nu faldet, oplyser Bent Rasmussen, skovrider i Naturstyrelsen til avisen:

- Vi har kunnet flytte store dele af hegnet ved eksempelvis Rudbøl Sø og Vidåen ind på statens arealer, siger han.

Han oplyser desuden, at det typisk bliver landmænd, der får hegnet op på deres grund. Han regner ikke med, at almindelige grundejere bliver ramt:

- Nej, det tror jeg faktisk ikke. Der vil i hvert fald være tale om undtagelser. Vi hegner ikke foran folks bygninger eller inde i folks haver. Men der vil være nogle få, der bor så tæt på grænsen, at vi vil hegne hen til haven. Så de vil kun blive udsat for ekspropriation, hvis de også ejer naboarealet, siger han.

Kom med til den tyske grænse, hvor hegnet skal stå. Hvordan har de lokale det med idéen? (Video: Christer Holte, redigering: Peter Boier)

