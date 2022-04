Risikerer kæmpedom for aprilsnar

Ansatte i flyselskab risikerer op til 15 års fængsel for en aprilsnar om en flyrute, der kunne læses som en indirekte joke af Thailands konge

Der er nok en kommunikationsmedarbejder eller to, der tænker sig ekstra godt om inden næste års aprilsnar.

Lavprisflyselskabet Thai Vietjet er nemlig kommet i problemer, efter de skrev en aprilsnar på Twitter, der har forarget royalister i Thailand, der truer med advokater og boykot. Det skriver Reuters.

Flyselskabet annoncerede en direkte flyrute mellem den tyske by München og den thailandske provins Nan, hvor Thai-kongens elskerinde, Sineenat Wongvajiraphakdi, er født.

Flyselskabet nævner hverken kongen, Maha Vajiralongkorn, eller den kongelige elskerinde, som er udnævnt til at være hans såkaldte consort, der er en helt særlig rådgiver og ledsagerske. Alligevel overvejer politiet i Thailand at føre sag mod flyselskabet for bagvaskelse af monarkiet.

Kongens sex-soldater og kæmpeorgier

Thailands konge har været genstand for kritik, fordi han kun sjældent opholder sig i sit land, men i stedet på et hotel i de naturskønne bayerske alper.

Sineenat Wongvajiraphakdi har også været kritiseret, efter en række nøgenfotos af hende blev lækket i 2019, og fordi hun angiveligt forsøgte at tage dronningens plads. Hun blev sendt i fængsel for 'manglende loyalitet' i oktober 2019, men benådet efter et halvt år.

Den tyske avis Bild rappoterede i september 2020, at Thai-kongen kedede sig så meget under coronanedlukningen, at han havde omdannet fjerde etage til lysthus, hvor hans seksuelle behov blev varetaget af 'sex-soldater'.

En advokat i Thailand har indgivet en klage til politiet, der fortæller, at de overvejer at rejse en sag mod de ansvarlige bag retssagen.

Flyselskabet har slettet opslaget og undskyldt.