Risikerer straffesag

Det kan blive dyrt for jysk forretningsmand, at han ifølge sin direktør og investorerne brød konkurskarantæne

Det kan i værste fald koste forretningsmanden René Fürster Simonsen fra Viborg en fængselsstraf på op til seks måneders fængsel, hvis han bliver dømt for at have overtrådt sin konkurskarantæne.

Ifølge Domstolsstyrelsens vejledning på området kan det også udløse en fornyet konkurskarantæne, ligesom retten kan beslutte, at René Fürster Simonsen og ikke stråmændene hæfter personligt, hvis Capverto går konkurs.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, er det nemlig René Fürster Simonsen, der har stået for ledelsen i cryptofirmaet Capverto, hvor en lang række investorer - herunder flere politifolk - i dag ikke ved, hvad deres penge er blevet brugt på.

Det gjorde han ifølge sin første direktør og investorerne, selvom han netop var blevet idømt tre års konkurskarantæne for groft uforsvarlig forretningsførelse i et tidligere selskab.

Martin Mathiassen skrev formelt under som direktør i Capverto, men har aldrig været det. Den rolle påtog René Fürster Simonsen sig, forklarer Martin i dag. Foto: Ernst van Norde

Stråmand fortryder

Også Martin Mathiassen, der var den første direktør, og den nye 2. direktør i Capverto risikerer at blive straffet, hvis de - som Martin Mathiassen har erkendt - intet har haft med selskabets daglige ledelse, bogføring og økonomi at gøre.

- Det er ene og alene René, der har kørt rundt i den bil, siger Martin Mathiassen om selskabets udgift til leasing af en luksusmodel fra Audi, som kostede over 150.000 kroner at lease i den tid, Martin var direktør.

Der er i samme periode udbetalt 20.000 kroner i udlæg for diesel. Og overført over 600.000 kroner fordelt som månedlige betalinger til den samme konto, som en ukendt person ejer.

- Men jeg har ikke haft et eneste ord at skulle have sagt eller indsigt i noget som helst om økonomien i Capverto.

- Og jeg har heller ikke modtaget de over 600.000 kroner, der ser ud til at være udbetalt som løn, forklarer han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvad fanden jeg tænkte, da jeg sagde ja til direktørposten, siger Martin Mathiassen, der til fulde tager ansvaret for sin rolle i sagen.

- Jeg kan kun dunke mig selv oveni hovedet over min egen dumhed.

Myndigheder på banen

Medinvestoren Kim Juul Herløv mener dog, at myndighederne alene skal gå målrettet efter René Fürster Simonsen.

- Det er ham, der har ansvaret for, at investorerne er blevet franarret de her store beløb, siger Viborg-manden, der sammen med sin familie har mistet op mod en million kroner.

Stadig tavs

Ekstra Bladet har siden slutningen af februar i år adskillige gange forsøgt at få René Fürster Simonsen til at kommentere sin rolle i Capverto.

Men han har på intet tidspunkt ønsket at forklare, hvordan investorernes penge er blevet brugt. Heller ikke kritikken af at han har deltaget i ledelsen af selskabet og fået udbetalt store beløb, selvom han var underlagt en konkurskarantæne, ønsker han at forholde sig til.

Den nuværende direktør i Capverto, René Meldgaard Andersen, overtog 9. januar 2019 posten fra Martin Mathiassen.

Heller ikke han vil fortælle, hvad hans arbejde som direktør i selskabet består i. Og om han som sin forgænger alene er indsat som stråmand.