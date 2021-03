Risiko for forurenet vand i Svendborg

Drikkevandet i dele af Svendborg er forurenet med e-colibakterier, oplyser kommunen ifølge TV 2 Fyn.

Forureningen blev konstateret i forbindelse med en rutinemæssig kontrol, hvor vandet var forurenet hos flere borgere i Svendborg Øst.

- Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at vand til drikkevand og husholdning indtil videre koges, før det bruges, siger Birgitte Kring Frederiksen, der er afdelingsleder for Natur og Miljø i Svendborg Kommune, til mediet.

De borgere, der risikerer at have forurenet drikkevand, vil modtage en sms fra kommunen i løbet af tirsdagen. Her vil de blive rådet til at koge vandet, før de drikker det.

Der vil nu blive taget vandprøver, der onsdag aften vil fortælle, om der er forurening i kommunen. Indtil videre er der ingen umiddelbar forklaring på, hvorfor nogle borgere får forurenet vand ud af hanen.