Risiko for glatte veje: Det skal du huske

Sneen falder, og det betyder, at der er glat på vejene. Her kan du se, hvad du som bilist skal være ekstra opmærksom på

Så er det atter blevet tid til at finde sneskraberen og vejsaltet frem.

Nu kommer sneen nemlig! Det oplyste DMI tirsdag.

Men det betyder også, at det bliver jævnt irriterende at være bilist de næste par dage. Flere steder i landet vil der nemlig være risiko for glatte veje.

Det skriver flere politikredse på Twitter, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.

Derfor har Ekstra Bladet kontaktet Vejdirektoratet for at høre, hvad det er, man som bilist skal være særligt opmærksom på.

- Der er selvfølgelig de klassiske ting; Fjern is og sne fra ruden, så man har god sigterbarhed.

- Man skal også være særligt opmærksom på sin rute. Er der nogle steder, hvor der bliver meldt om glatføre, og er der nogle steder, hvor der er sket uheld. I de områder er det nemlig vigtigt, at man passer ekstra godt på, sætter farten ned, og kører forsigtigt, udtaler vagthavende ved Vejdirektoratet.

Forvent længere rejsetid

Man kan desuden også gøre sig selv en tjeneste, fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet.

- Jeg vil råde alle, som skal køre i glatføre, til at tage af sted i ekstra god tid i morgen.

For at undgå uheld, er det desuden vigtigt at alle holder ekstra god afstand, oplyser vagthavende ved Vejdirektoratet.

Og hvis uheldet skulle være ude, så skal man forvente, at køen varer ved i længere tid end normalt.

- Glatføre betyder ikke automatisk, at trafikken vil blive tættere, men det vil tage længere tid at komme fra A til B, fordi vi skal sætte farten ned. Men hvis uheldet først er ude, så betyder det også, at køen varer ved i længere tid, og det skal man forberede sig på, udtaler vagthavende.

