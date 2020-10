Risiko for mangel på influenza-vacciner

Der er så stor efterspørgsel på influenza-vaccinationer, at der risikerer at opstå mangel på vacciner.

Derfor henstiller Sundhedsstyrelsen til, at vaccinerne i første omgang skal gives til personer i risikogruppen.

Det er blandt andet personer over 65 år, personer med visse kroniske sygdomme og gravide. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- I år oplever vi ekstra stor interesse for at blive vaccineret mod influenza. Det er jo rigtig godt, for vi vil gerne forebygge alvorlig influenzasygdom, siger Marlene Øhrberg Krag, centerchef i Sundhedsstyrelsen.

- Den store interesse for vaccination betyder dog også, at vi er opmærksomme på, at vaccinerne bliver brugt til dem, som vaccinerne er indkøbt til, nemlig dem, der er i risiko for alvorlige sygdomsforløb eller deres sundheds- og plejepersonale.

- Ellers kan vi ende i en situation, hvor der ikke er vacciner nok til dem, som de er vigtigst for, siger hun i pressemeddelelsen.

Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at det på grund af coronaudbruddet er ekstra vigtigt at blive vaccineret for influenza.

Det skyldes, at det er de samme personer, der er i risikogruppen for begge sygdomme.

Hvis de får begge sygdomme på samtidig, kan de få et markant værre sygdomsforløb.

Der er købt vacciner til, at 75 procent af de personer, som Sundhedsstyrelsen giver mulighed for gratis vaccination, kan få en vaccine. Tidligere har det været 50 procent.

Statens Serum Institut har undersøgt muligheden for at indkøbe flere influenza-vacciner. Det er ifølge Sundhedsstyrelsen på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt.