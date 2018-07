Risiko for omfattende fiskedød: Den danske natur er ved at koge over

Hedebølgen har fået landets søer og åer til at bukke under for varmen -

Flere generationer af laks og havørred fra de store jyske åer er i fare for at blive udslettet som følge af de seneste måneders hårde varme og mangel på regn.

Vandet i store vestjyske åer som Skjern Å, Storå og Varde Å er nu så varmt, at de vilde bestande af både laks og havørred risikerer at dø alene på grund af vandtemperaturen.

- Naturen er ved at koge over. Det er dybt bekymrende, siger Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkonsulent, biolog Kaare Manniche Ebert, til Ekstra Bladet.

- Vi har i nyere tid ikke oplevet, at så lang tids høj varme kombineret med mangel på regn og iltsvind pludselig sætter naturen skakmat. Men det er faktisk det, der kan ske. Naturen gisper efter vejret.

Slaget om Gudenåen: Døde laks og bitter krig

Iltsvind en ond spiral

- Den ilt, som vandplanterne producerer om dagen, bliver brugt om natten, og samtidig eksploderer algerne. Det er en ond spiral.

I den kunstige Hestholm Sø, der blev skabt i forbindelse med restaureringen af Skjern Å i 1990'erne, er mangelen på ilt og frisk vand så omfattende, at fiskene i den lavvandede sø flyder rundt med bugen i vejret eller rådner i vandkanten.

- Især i de store jyske søer er algevæksten bulkdret frem i takt med, at vandet er blevet varmere. Mange steder er der badeforbud på grund af blågrøn-alger.

- Men i de åer, som får deres vand fra søer, er vandet så unaturligt varmt og iltfattigt, at store laks og ørreder i panik søger op i små tilløb og bække for at få frisk vand. Og det kan være en stakket frist, for de kan jo ikke flygte andre steder hen, siger Kaare Manniche Ebert.

Varmt vand dræber fisk

- Vandet i en dansk å er typisk 14-16 grader om sommeren. Vi ved, at en ørred højst kan tåle knap 25 grader, inden den dør. Laks kan klare et par grader mere, inden de bukker under. I mange vandløb er varmen fra vandet bekymrende tæt på at slå fiskene ihjel, siger Kaare Manniche Ebert.

På grund af sommerheden er der indført fiskeforbud i adskillige jyske vandløb. Det gælder ikke alene de store lakseåer som Storå, Skjern Å og Varde Å, men også populære lystfiskeråer i Syd- og Sønderjylland.

I Gjern Å ved Silkeborg indførte den lokale lystfiskerforening fiskestop i forrige uge ved en vandtemperatur på 19,5 grader.

- Et stort regnskyl, som det der passerede gennem Danmark lørdag aften, er langt fra nok. Naturen mangler frisk vand i kæmpemæssige mængder, siger Kaare Manniche Ebert.

Skræmmende fiskedød

- Nok elsker jeg at fiske, men lige nu holder jeg pause, siger lystfiskeren Thomas Weiergang fra Silkeborg. Han er rystet over miljøtilstanden, som på kort tid har gjort især de jyske vandløb til en dødsfælde for fiskene.

- Det er foruroligende. Hvis varmen fortsætter og slår de store laks og havørreder ihjel, som i øjeblikket er trukket op fra havet for at yngle, så vil det koste generationer af laksefisk, siger Thomas Weiergang.

Naturen er skæv

Selv har den 45-årige HF- og VUC-lærer i årevis været fast mand ved laksepremiererne i Skjern Å og Storåen og alene i år taget 11 laks. Men lige nu bekymrer han sig om åernes tilstand.

- Naturen er vredet skæv. Det havde jeg ikke troet, kunne ske. Men den her situation viser, at man ikke skal tage noget for givet. Naturen er ikke så robust, som vi går rundt og tror, siger han.

- For meget varme, for lidt regn, for mange alger og for meget næring i vandet. Puha, det er en skræmmende cocktail, siger Thomas Weiergang.