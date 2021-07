Risiko for skybrud: Kun ét sted går fri

DMI varsler risiko om skybrud og torden i hele landet bortset fra på solskinsøen Bornholm, der går fri af regnmasserne.

Sådan er ordlyden i den seneste varsling fra DMI.

'Størst risiko for skybrud vil nok være i Jylland, lige som det var tilfældet mandag. Men tirsdag ser det dog ud til, at der kan falde kraftige byger i næsten hele landet. Derfor er denne risiko melding gældende for hele landet - undtagen Bornholm,' lyder det således fra vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard.

Ved skybrud skal der falde mere end 15 mm regn på 30 min.

Med regnen er der samtidig risiko for torden.

'Danmark vil også tirsdag ligger i en fugtig og ustabil luft, der giver god mulighed for tordenbyger. Bygerne forventes at opstå fra midt på dagen og dø ud i løbet af aftenen.'

Det dårlige vejr flere steder i landet skyldes ifølge DMI, at der er et større lavtryksområde over De Britiske Øer og Nordsøen, der sender fugtig og ustabil luft op over Danmark sydfra.

DMI forventer, at det det slut med torden fra onsdag.