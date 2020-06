Risiko for skybrud og torden

Der er risiko for skybrud og tordenvejr flere steder i landet i løbet af lørdagen. Det fortæller DMI.

Det er flere kraftige sammensatte byger over Nordtyskland og fra Femern, som bevæger sig mod nordvest.

- Det ser ud til at nå Sønderborg om lidt over en times tid. Det vil nok give en del regn, siger vagthavende meteorolog hos DMI, Martin Lindberg, kort før klokken ni lørdag morgen.

Bygerne lever dog ikke mere end 1-2-3 timer, før de dør ud. Derefter vil der komme nye byger fra Tyskland og Østersøen op over sydlige del af landet omkring Storebælt, Langeland og over Fyn

De vil ramme Danmark fra omkring 11-tiden og frem og måske nå den østlige del af Jylland omkring Aarhus sent i eftermiddag, ifølge meteorologen.

- Der kan sagens være en del torden i de her byger, siger Martin Lindberg, der med et kig på prognoserne fortæller, at der er stor risiko for, at der lokalt kan falde mellem 20 og 30 mm nedbør på en halv time. Et regulært skybrud er, når der falder mere end 15 mm nedbør på en halv time.

DMI har varslet risiko for lokale skybrud og torden i en stor del af det centrale Danmark og skriver på deres hjemmeside, at man skal være 'opmærksom på, at lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes'.

Ifølge prognoserne ser det ikke ud til, at København får kraftigt vejr.

- Det ser ikke ud til, at det kommer længere østpå end Roskilde, siger Martin Lindberg.

Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 23 grader, lokalt måske 25 grader, dog lidt køligere ved Østersøen og på Bornholm.

Søndag ligner det opholdsvejr i hele landet med tørt og solrigt vejr de fleste steder med temperaturer mellem 20 og 24 grader.