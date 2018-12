Risiko for stormflod: Her stiger vandstanden op til 140 centimeter

Bor man i Sønderborg eller Haderslev i Sønderjylland, skal man forberede sig på problemer med stigende vandstand på den anden side af nytåret.

DMI melder nemlig, at en længerevarende vestenvind efterfulgt af stærk nordenvind vil give højere vandstand og måske endda stormflod onsdag eftermiddag.

Derfor skal man forberede sig på store vandmængder i de to byer, hvor vandstanden forventes at stige med helt op til 140 centimeter.

Risiko for oversvømmelser

Allerede nytårsaften begynder det at blæse op fra vest i store dele af landet, og det er den vind, som i løbet af tirsdag skifter retning mod nord.

Netop det skifte skaber forhøjet vandstand, som i første omgang rammer Roskilde Fjord, fortæller vagthavende ved DMI Trine Pedersen til Ekstra Bladet.

- Skiftet i vinden presser ekstra meget vand ned gennen bælterne, der havner i Østersøen. Tirsdag aften kan man forvente stigende vandstande, og det topper ved midnat ved Roskilde, hvor vandstanden forventes at stige op til 120 centimeter, hvilket er smertegrænsen, forklarer hun.

Meteorologen ved DMI understreger samtidig, at intet endnu er sikkert, men at der er risiko for oversvømmelser flere steder i landet.

- Onsdag eftermiddag topper det i den sydlige del af landet, når vandet er kommet ned gennem bælterne. Med visse forbehold kan vandstanden stige tæt på 140 centimeter i Haderslev og i Sønderborg, fortæller Trine Pedersen.

- Jeg går derfor stærkt ud fra, at der er risiko for oversvømmelser, men vi sender først varsler ud 36 timer før, fordi prognoserne hele tiden ændrer sig. Derfor er det heller ikke sikkert, uddyber hun.

For to år siden i 2017, lige på den anden side af nytåret, ramte en stormflod også Sønderborg. Her gjorde Hanne Thygesen klar til den på Sønder Havnegade, som igen i år, kan blive oversvømmet. Foto: Ritzau Scanpix/Nicolai Tobias

En stærk nordvestenvind betyder, at vandet skubbes fra Nordsøen og Skagerrak til Kattegat. Med nordenvind stiger vandstanden derefter i fjordene.

Men faktisk falder vandstanden i Sønderjylland tirsdag, før den så igen stiger voldsomt onsdag, forklarer Trine Pedersen:

- Det, der er interessant, er, at man i Aabenraa faktisk starter med, når vandet stiger i Roskilde, at mangle 60 centimeter, så det er et ret stort udsving i vandstanden, de kommer til at opleve på et døgn.

Ifølge DMI er det usikkert, hvor høj vandstanden bliver de forskellige steder i landet. Grænsen for almen varsling for stormflod i de indre farvande er 125 centimeter, og søndag lyder det, at denne grænse kan overskrides flere steder.