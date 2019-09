Risiko for vindstød af stormstyrke

Hvis du befinder dig nord for Limfjorden i løbet af søndagen, så kan du godt forberede dig på en blæsende dag.

Der kommer stedvis op til stormende kuling, og det er især mellem Hanstholm og Skagen af man kan få vinden at føle, fortæller vagtchef hos DMI, Martin Lindberg, til Ekstra Baldet.

- Vi har udsendt en risikomelding for hele området nord for limfjorden søndag.

- Vindstødene kommer langs kysten til at ligge på mellem 24 og op til 29 meter per sekund, og lidt lavere over land. Der regner vi med vindstød på omkring 25 meter per sekund, siger han.

Det er dog ikke kun i Nordjylland, at weekendens sidste dag bliver blæsende.

- Det kommer til at blæse over hele landet i morgen. Men altså værst over det nordlige Jylland. Det aftager lidt i løbet af aftenen, og bliver mere roligt i løbet af natten til mandag.

- Prognoserne er forholdsvis enige om, at det vil holde sig over det her område, siger Martin Lindberg.

Derfor anbefaler han også, at man som beboer i området tager sine forholdsregler.

- Jeg vil anbefale folk at få fastgjort løse genstande som trampoliner og havemøbler i morgen, siger Martin Lindberg.