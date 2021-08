Riskær efter Hegaard-exit: - Kvinder er kyniske og uforsonlige

Det er på tide at sætte en nedre grænse for, hvad man kan undskylde og tale om, når det handler om grænseoverskridende adfærd. Sådan lyder det fra partileder Klaus Riskær

- Jeg synes, det bliver kønsekstremistisk, når der ikke er sat en nedre grænse for, hvad man kan undskylde og snakke sammen om. Jeg er ked af, at kvinder er blevet kyniske, uforsonlige og uden evne til at tale om tingene.

Sådan lyder den kontante melding fra erhvervsmand og stifter af partiet Borgerlisten Klaus Riskær. Den kommer oven på torsdagens melding om, at Kristian Hegaard trækker sig fra Folketinget efter grænseoverskridende adfærd.

Den beslutning ærgrer Klaus Riskær sig over, og på Twitter sætter han spørgsmålstegn ved, om 'moderne, identitetsbevidste kvinder mon har nogen nedre grænse for opfattelse af grænseoverskridende adfærd'.

Ekstra Bladet har talt med Klaus Riskær, der helt generelt betvivler graden af Kristian Hegaards grænseoverskridende adfærd.

- Jeg tænker, at der næppe kan være tale om den helt store fysisk krænkelse, når der er tale om en 30-årig, stærkt beruset mand i en kørestol. Det her handler nok nærmere om en identitetskrænkelse, og jeg mener derfor, at man bør udnytte situationen til at diskutere, hvad den nedre grænse for grænseoverskridende adfærd skal være, siger Riskær.

- Så en 30-årig stærkt beruset mand i en kørestol kan ikke begå krænkelser i samme grad?

- Jeg tvivler på, at han er sprunget op af kørestolen, låst en kvinde inde og vist hende sine kønsdele. Der er gået identitetspolitik i den, og jeg synes, det er ærgerligt, at nogen har benyttet lejligheden til klage over det her i stedet for at tale med hinanden, siger Klaus Riskær.

Paula Larrain om Hegaard exit Klaus Riskær er ikke den eneste, der har ytret sig om Kristian Hegaards exit. Tidligere politiker fra Det Konservative Folkeparti Paula Larrain har også delt en artikel med nyheden om fratrædelsen med teksten 'æv altså' på sin Twitter. - Jeg synes det er ærgerligt, at Hegaard trækker sig, men jeg tager hatten af for det ansvar, han påtager sig, siger Paula Larrain til Ekstra Bladet. For Paula Larrain handler det også om noget andet end ren politik. - Min nevø er spastisk lammet og sidder i kørestol. Kristian Hegaard repræsenterede en vilje og var et forbillede på, hvor langt man kan nå, selvom man har et handicap, siger hun. Vis mere Vis mindre

Ifølge Klaus Riskær er det på tide, at man stopper op og spørger, om MeToo-bølgen er gået over gevind. Desuden påpeger Riskær, at han synes, at Kristian Hegaard skylder sine vælgere en nærmere forklaring, så de også kan være med til at vurdere, om hans fratræden er berettiget eller ej.

