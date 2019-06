Riskær hånet efter hjælpende hånd

Klaus Riskær Pedersen gav i 2009 en række interviews med gode karriereråd til iværksættere hos Jobindex.

I februar genoptrykte Jobindex de fem interviews med den tidligere mangemillionær, men blev herefter kritiseret af deres brugere for at promovere en ’svindler’. Det fik Jobindex direktør, Kaare Danielsen, til at skrive en mail ud til alle brugere af Danmarks største jobportal.

'Vi har fået lidt kritik af at vi bringer karriereråd fra Klaus Riskær. Til gengæld er der rigtig mange, der har læst hans karriereråd. Og lad os understrege, at vi ligesom andre medier mener at der skal være plads til at man interviewer personer, som man ikke er 100% enig med, så længe de siger noget interessant. Og det synes vi faktisk at Klaus Riskær gør', skriver han i opslaget.

Herefter kommer der så en udmelding, der mildest talt må betegnes som et forsøg på at trække i land og i værste fald kan betegnes som en hån af Klaus Riskær Pedersen.

'Og man behøver jo ikke følge alle Klaus Riskærs karriereråd. Hvis man nøjes med at følge halvdelen af rådene kan det være, at man kun kommer til at skylde 85 mio. kr. væk :-)', skriver Kaare Danielsen i opslaget med et link til den tredje del af interviewet med Klaus Riskær.

Selv opfatter Klaus Riskær Pedersen, der skylder 30 millioner kroner til det offentlige - og i alt knap 170 millioner kroner siden sin personlige konkurs, opslaget som uigennemtænkt.

Klaus Riskær Pedersen blev mangemillionær med it-virksomheden Cybercity. Foto: Olivia Lotlund

'Jeg synes, at Jobindex burde holde sig for gode til blot at smide smuds videre. Det virker alt sammen for uigennemtænkt og holdningsløst. Og det har vi rigeligt af i forvejen', skriver Klaus Riskær Pedersen til Ekstra Bladet.



Jobindex-direktør: Tag det med et gran salt

It-milliardæren Kaare Danielsen, der står bag Jobindex, erkender, at han trak i land, men forklarer, at det var fordi, der var brugere, der kritiserede Jobindex for at promovere Riskær.

Kaare Danielsen startede Jobindex i 1996 og har en anslået formue på 1,5 milliarder kroner. Foto: Casper Holmenlund Christensen

- Jeg skriver det for at understrege, at vi ikke er enige i alt, hvad Riskær siger og har gjort. Det vil vi godt lige markere, fordi der er nogle, der tror, at vi ønsker at promovere ham, siger Kaare Danielsen.

- Er det ikke at håne ham, efter han har stillet op til et interview?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det er nogle fornuftige ting, han siger i interviewet. Men man skal ikke gøre alt, hvad Riskær har gjort, for så går det galt. Det betyder så ikke, at man ikke skal følge nogle af de ting, han siger om at være iværksætter.

- Så står du på mål for hans råd eller gør du ikke?

- Ja, det gør vi da, men det betyder ikke, at vi er enige i alt, hvad han har gjort.

- Riskær kalder det for uigennemtænkt og smuds?

- Jeg synes, at man skal tage det med et gran salt.

