Riskær raser over sag: - Det er noget svineri

Frifundne Klaus Riskær raser over politi og anklagemyndigheden. 'De forsøger at lægge en borger i benlås', lyder det fra hovedpersonen

Frifundne Klaus Riskær raser over politi og anklagemyndigheden. 'De forsøger at lægge en borger i benlås', lyder det fra hovedpersonen

Normalt er det lettede blikke og sænkede skuldre, der kendetegner personer, der netop er blevet frifundet for alle tiltalepunkter ved domstolene.

Noget anderledes forholder det sig for Riskær, efter han i dag blev frifundet pure af Københavns Byret i en sag, som han selv har været meget forundret over.

- Det er ikke dommen, der er interessant her, det er sagen, kan man sige, som hele tiden har været meget mystisk, set med mine øjne. De kommer ud af det blå, og man siger ’nu går vi 10 år tilbage og ser om vi kan finde et eller andet og ramme dig med det’, udtaler han på en videoforbindelse fra Argentina, til Ekstra Bladet.

- Jeg synes ikke, at det er i orden, at man fra politiets og anklagemyndighedens side forsøger at lægge en borger i benlås på den måde. Det er uacceptabelt, forklarer Riskær.

Annonce:

Timingen af tiltalen var nemlig også alt andet end belejlig for erhvervsmanden, der i 2020 var i færd med at indsamle underskrifter til at opstille sit parti 'Klaus Riskær Pedersen' til et kommende folketingsvalg.

- Jeg har fået 6-7000 underskrifter, og det går faktisk rigtig godt. Da jeg får sådan en sigtelse, så ved jeg, at der på ingen måder kommet et tiltalefrafald. Så jeg ved at jeg render ind i en eller anden straffesag.

- Og uanset hvor lille den er, så er den altid stor i folks opmærksomhed.

Riskær kom i politiets søgelys på baggrund af en hvidvask-indberetning, der siden viste sig grundløs, og siden blev kuglerne til den aktuelle sag støbt hos anklagemyndigheden.

- Så sætter man tre års efterforskning af til den her sag. Der møder to anklagere op i retten. Domstolene må lave en 63 siders lang dom for at finde hoved og hale i det her, og jeg ligger underdrejet i mere end to år.

Annonce:

- Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, så der er ikke noget at ønske mig tillykke med i dag, sagen skulle aldrig have været ført, lyder det fra Riskær.

Det er fortsat uvist om anklagemyndigheden ønsker at anke sagen til Landsretten.