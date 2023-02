Riskær-retssag: I dag falder dommen

I dag falder der dom i sagen mod Klaus Riskær, hvor han er tiltalt for på ulovlig vis at have fungeret som direktør i mere end ti år

I dag modtager finansjonglør og partistifter Klaus Riskær sin dom ved Københavns Byret, i sagen der har kørt siden 15. januar.

Ekstra Bladet har været med ved alle sagens retsdage mod erhvervsmanden.

I de aldrende retslokaler er sagen blevet behandlet over fire retsdage, hvor både nuværende og tidligere direktører i Riskærs selskaber såvel som bankansatte har indtaget vidneskranken.

Det centrale i anklagemyndighedens sag mod Riskær er, at han i 2008 fik en såkaldt rettighedsfrakendelse i forbindelse med en dom for skyldnersvig.

Dermed blev han frataget retten til at fungere som stifter, direktør eller bestyrelsesmedlem i en virksomhed i Danmark.

Det mener anklagemyndigheden dog, at han mellem marts 2010 og september 2020 reelt har fungeret som i virksomheden Reboot ApS, der ejes af hans tre sønner i fællesskab.

Fængselsstraf i spil

Det helt centrale er, at Riskær i perioden skulle have foretaget indkøb, udøvet instruktion og kontrol af selskabets finanser, udbetalt og foranlediget refusion og lån gennem selskabet og delegeret arbejdsopgaver til selskabets registrerede direktør.

Derfor har anklagemyndigheden nedlagt påstand om ubetinget fængsel i 60 dage til tre måneder.

Riskær har nægtet sig skyldig i anklagen, og subsidiært krævet rettighedsfrakendelsen forældet.

Da erhvervsmanden afgav forklaring i retten, indrømmede han de fleste af anklageskriftets tiltalepunkter - men han mener ikke, at de i sig selv er nogen overtrædelse af rettighedsfrakendelsen, som han i 2012 blev dømt for at overtræde i en anden retssag.

Han lagde vægt på, at han fortolkede rettighedsfrakendelsen som, at han ikke måtte være tegningsberettiget i selskabet, hvilket de to direktører i perioden da også har været.

- Min advokat forklarede mig, at Østre Landsret ønsker at tage kuglepennen ud af hånden på mig, udtalte han om forbuddet.

