Riskær spøgte i kulissen

Partistifter, levemand, indsat og direktør.

Klaus Riskær har kunnet bryste sig af mange titler gennem tidernes løb - men i 2008 fik han forbud mod at være bestyrelsesmedlem eller direktør i Danmark, da han modtog en ubetinget fængselsstraf på seks år for skyldnersvig. Nu har anklagemyndigheden rejst tiltale mod Riskær for at bryde forbuddet i en sag, som kører ved domstolene i disse dage.

Han anklages for at have fungeret som direktør i Reboot ApS, som hans sønner ejer.

Nu viser mails, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, at han har blandet sig i driften i Scan Con Group, da entreprisevirksomheden skulle have ansat en salgsansvarlig i 2018. En virksomhed, som Reboot og hans sønner har økonomiske interesser i, men som Klaus Riskær ikke har nogle formelle bånd til.

CV og møde



Ifølge de pågældende mails har Riskær således bedt om et CV på en kandidat, han skulle holde møde med med henblik på stillingen.

Samtidig fremgår det, at Scan Con Groups direktør, Thomas Willers-Madsen, har modtaget kopier af de pågældende mails, hvor der aftales et møde.

Familieforetagendet

'Familievirksomheden' Reboot, som Riskærs tre sønner, Kristoffer Sander Thomsen, Frederik Riskær Pedersen og Christian Riskær ejer, har nemlig 20 procent af virksomheden Leanpoint, som ejer 20 procent af Scan Con Group.

Ejerforhold for virksomheden Reboot ApS. Foto: BiQ

Og netop Leanpoint er en udspringer af Scan Con Group, der siden blev til en selvstændig virksomhed.

Samtidig er Thomas Benedikt Willers-Madsen, direktør i Scan Con Group, reel ejer og har en ejerandel på 24,95 procent af Leanpoint.

Ejerforhold virksomhederne imellem. Foto: BiQ

Riskær: Ingen kommentarer

Klaus Riskær ønsker ikke at svare på Ekstra Bladets spørgsmål, da han konfronteres med, at han skulle have været manden bag bordet til ansættelsessamtaler i Scan Con Group.

Jeg er i besiddelse af mails, hvor det fremgår, at du holder ansættelsessamtaler i Scan Con......

- Ved du hvad. Du kan som journalist gøre hvad der passer dig. Jeg har overhovedet ingen kommentarer. Og jeg kan heller ikke hjælpe dig.

Det handler heller ikke om sagen …

- Du må lade være at forstyrre mig. Du bryder ind i mit privatliv med det her opkald. Du ved udmærket, jeg ikke vil udtale mig, når jeg ikke har udtalt mig i retten. Det bedes du respektere. Tak for i dag, lød det fra Riskær, inden han smækkede røret på.

Riskær i retten

Det er sandsynligvis en velklædt Riskær i et velkendt habitat, når han i dag sætter sig på de tiltaltes plads i Københavns Byrets retssal 29 med advokat Henrik Stagetorn på sin venstre side.

Det er andet retsmøde i sagen mod Riskær, hvor han står anklaget for at have brudt forbuddet mod at virke som direktør eller bestyrelsesmedlem i Danmark. Det har særligt foregået i familievirksomheden Reboot, der har en solid egenkapital på 62,4 millioner kroner og senest kastede et overskud på 12,5 millioner kroner af sig.

Andet retsmøde i sagen mod Riskær løber af stabelen i Københavns Byret i dag. Foto: Jonas Olufson

Riskær er tiltalt efter straffelovens paragraf 131 og kan risikere fængselsstraf.

Under første retsmøde kom det blandt andet frem, at politiet har modtaget tre underretninger på Riskær, Reboot og hans nu hedengangne parti, Borgerlisten.

Han står tiltalt for at have udøvet ledelsesvirksomhed, betalinger, likviditet og bogføring til partiet, mens Riskær nægter sig skyldig.

- Han har ikke foretaget dispositioner af ledelsesmæssig karakter, lød det fast fra advokat Henrik Stagetorn i første retsmøde 16. januar.

Riskær har endnu ikke udtalt sig i sagen og har ligeledes nægtet at udtale sig til medierne.

Sagens øvrige retsmøder finder sted 1. og 9. februar, hvor det forventes, at dommen falder.

