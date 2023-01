Riskærs forklaring: De ville tage kuglepennen ud af hånden på mig

Roligt og fattet indtog Klaus Riskær vidneskranken i Københavns Byret - som så mange gange før.

Efter tre retsmøder var det hovedpersonens tur til at afgive forklaring i sagen, hvor han er tiltalt for at have fungeret som direktør mellem 2010 og 2020 i Riskær-familievirksomheden Reboot ApS, som ejes ligeligt af hans tre sønner.

Det på trods af at Riskær siden 2008 har haft forbud mod at fungere som direktør eller bestyrelsesmedlem.

En tiltale, han ægter sig skyldig i - og sekundært kræver forbuddet forældet.

'En svær situation'

Den tidligere finansfyrste og CyberCity-stifter forklarede, hvordan han ovenpå en dom på seks års ubetinget fængsel i 2008 for blandt andet skyldnersvig - hvor forbuddet mod at tegne selskaber som direktør eller bestyrelsesmedlem også trådte i kraft - stod i en 'svær situation.'

- Jeg var hovedaktionær og eneejer af 5-10 selskaber. Det var en svær situation, lød det fra hovedpersonen.

Med fængselsdommen og rettighedsfrakendelsen in mente skulle der derfor omstruktureres i Riskærs mange selskaber - og det blev der.

- Der blev sat driftsdirektører ind, som egentlig ikke er direktører, lød det.

Men den struktur var ikke god nok, lød det - og mens han afsonede fængselsdommen fra 2008 blev han i 2012 idømt endnu en straf på halvandet års ubetinget fængsle for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed for at have ført en halv million kroner ud af sit eget konkursbo.

Ventetiden kan snart være forbi for erhvervsmanden. Der forventes dom 9. februar. Foto: Linda Johansen

Skæringspunkt 2012

Det betragtede Riskær som endnu et skæringspunkt, og fra 2012 'vender han bøtten' i forhold til virksomhederne. Nu skulle der alene fokuseres på drift, og der indsættes en direktør med bopæl i Georgien i familievirksomheden Reboot ApS, der er hele sagens omdrejningspunkt.

- Min advokat forklarede mig, at Østre Landsret ønsker at tage kuglepennen ud af hånden på mig, udtalte han om forbuddet.

Men hovedpersonen mener dog ikke at forbuddet fra 2008 afholder ham fra at arbejde i virksomheder og have en ledende rolle - det, der er en stor del af straffesagen mod ham.

Han kunne blot ikke være tegningsberettiget, og der kommer de to direktører, der tegnede Reboot ApS i perioderne 2010-2012 og 2012 til i dag ind i billedet, og begge har afgivet forklaring i retten.

- Der skulle være en, der har hånden på kogepladen, forklarede erhvervsmanden og partistifteren.

Samtidig vedkendte han at have foretaget indkøb, foretaget bogføring, foranlediget og udbetalt refusion til sig selv i Reboot ApS - men de ting, mener han altså ikke er i modstrid med rettighedsfrakendelsen fra 2008.