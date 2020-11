Ritzau angrebet af hackere

Ritzaus Bureau, som leverer telegrammer til størstedelen af Danmarks nyhedsmedier - heriblandt Ekstra Bladet - har siden tirsdag morgen været ramt af teknisk nedbrud.

Det skyldes, at bureauet tidligt på morgenen er blevet angrebet af hackere, oplyser Ritzau i en mail til sine kunder.

Angrebet betyder, at Ritzau ikke kan sende nyheder ud som normalt, og bureauets mailservere er også omfattet af angrebet.

Ser professionelt ud

Arbejdet fortsætter imidlertid på redaktionen, og bureauet kan stadig sende telegrammer til landets medier på anden vis.

- Ritzau har været udsat for et hackerangreb tidligt i morges. Der ser ud til at være tale om et professionelt angreb, siger administrerende direktør Lars Vesterløkke i en skriftlig kommentar.

- Vi har nu valgt at lukke ned for alle vores servere, fordi vi var usikre på, hvor stor skade angrebet kunne udvirke.

Det er endnu uvist, hvem der står bag angrebet, oplyser Ritzau.

- Vi har tidligere været udsat for en række hackerangreb, som vores tekniske systemer har afvist. Dette er desværre ikke lykkes i dette tilfælde, og vi vil naturligvis undersøge, hvorfor og hvordan det kunne ske, lyder det fra Lars Vesterløkke.