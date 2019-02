River farlig motorvejsbro ned: Kostede 43 livet

For mange lokale sender synet stadig tankerne tilbage til den skæbnesvangre dag, 14. august 2018.

De tilbageværende sektioner og det store tomrum derimellem vidner fortsat om tragedien, der udspillede sig, da Morandi-broen i italienske Genoa pludseligt kollapsede og sendte adskillige trafikanter i døden.

Uhyggelige optagelser: Her falder Genova-broen sammen

Bare et enkelt blik er for 53-årige Egle Possetti nok. Hendes søster Claudia, Claudias mand og deres børn på 16 og 12 år blev dræbt i sammenstyrtningen.

- For os er det at at se konstruktionen delt i to, hver gang vi kommer forbi, virkelig frygteligt. Og at tænke på, at 43 mennesker mistede livet under den, og at stort set alle var unge mennesker, fortæller hun nyhedsbureauet Reuters torsdag.

Skal genopføres

I et halvt år har Egle Possetti og andre måttet leve med udsigten, men fredag begynder nedrivningen af den massive motorvejsbro, inden den efter planen skal genopføres.

Den italienske regering skød i kølvandet på sammenstyrtningen skylden på operatøren Autostrade per l'Italia for utilstrækkelig vedligeholdelse af forbindelsen. Autostrade har til gengæld nægtet enhver forseelse i katastrofen.

Bro-katastrofen: Far, mor og lille Samuel styrtede i døden

Ansvaret for genopførselen er blevet tildelt Italiens største bygherre Salini Impregilo og skibsbyggerne Fincantieri.

Nedrivningen og genopbygning af den nye bro forventes at tage ca. 15 måneder.