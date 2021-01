Rizwana er coronahelt: - Kollegaerne faldt som fluer

305.679 coronaprøver blev undersøgt 21. og 22. december, så danskerne med ro i sindet kunne fejre julen med sine nærmeste.

42-årige Rizwana Hanif er bioanalytiker på Hvidovre Hospital, og er en af dem, der grundet sin store indsats i forbindelse med bekæmpelse af coronavirussen, får vores sundhedsvæsen og samfund til stadig at fungere, og de mørke tider til at se lidt lysere ud, så vi for eksempel kunne holde jul med vores nærmeste.

Sammen med sine kollegaer undersøger hun nemlig tusindvis af coronaprøver hver dag.

Det ville ikke være for meget at kalde dem for coronahelte.

Normalt modtager Rizwana Hanif og hendes afdeling på Hvidovre Hospital i gennemsnit 3000 prøver. Lillejuleaften modtog de hele 8000 og Rizwana måtte endnu engang tage en ekstra vagt. Foto: Jonas Olufson

Pludselig gik det stærkt

I starten af 2020 åndede alt stadig fred og ro i Danmark, og coronavirussen var, som andre tidligere nye virusser, ikke en stor trussel mod Danmark.

- Tidligt på året snakkede vi på afdelingen om, hvornår vi mon skulle bekymre os om den nye coronavirus. Men her fik vi at vide, at alt var roligt, og at der ikke var grund til bekymring, fortæller Rizwana Hanif.

- Fra den ene dag til den anden ændrede situationen sig voldsomt, og vi skulle omstille os til at arbejde døgnet rundt. Det var virkelig vildt, som vi blev kastet ud i det helt uforberedte, siger Rizwana om situationen på mikrobiologisk afdeling i Hvidovre, da coronavirussen i foråret fik sit tag i Danmark.

På mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital måtte de i foråret indføre nattevagter for at følge med de mange coronaprøver. - Før corona havde jeg to aftenvagter og en weekendvagt om måneden. Efter coronavirussen har jeg så mange, at jeg ikke engang har overblik over det, fortæller Rizwana Hanif. Foto: Jonas Olufson

Kollegaer gik ned med flaget

For at kunne nå at analysere de tusindvis af coronaprøver, der kom ind på laboratoriet i Hvidovre, måtte Rizwana og hendes kollegaer omstille sig til også at arbejde om natten.

- Svar på coronaprøverne er meget vigtige for hele sundhedsvæsnet. Afdelingerne skal have et svar, for de står med patienter, som skal sættes i isolation eller ej. Så måtte vi jo også tage natten i brug.

- Vi har mistet rigtig mange gode og garvede kollegaer, der ikke kunne klare det, og som gik ned med stress. Mine kollegaer faldt simpelthen som fluer, og så kan man ikke undgå at tænke på, om man mon selv bliver den næste, siger Rizwana Hanif.

Det hele har dog heldigvis langt fra været negativt.

- Selvfølgelig har 2020 været mit mest udfordrende år på hospitalet. Men samtidig føler jeg også, at jeg sammen med mine kollegaer på virkelig gør en forskel. Vi har alle stået sammen om at løfte opgaven, og det har været fedt at hjælpe patienterne, forklarer Rizwana Hanif.

Rizwana Hanif kan på en travl dag give svar på cirka 1200 coronaprøver på laboratoriet på Hvidovre Hospital. Foto: Jonas Olufson

Personlige ofre og stor taknemmelighed

Det er ikke kun på arbejdet, Rizwana måtte lægge hverdagen om. Derhjemme har hun nemlig også en mand og tre børn.

- Familielivet skal jo også tilpasses. Om jeg arbejder om natten eller dagen, så skal min yngste, der i foråret gik i børnehaveklasse, i skole. Jeg tog hjem efter en nattevagt og afleverede hende. Inden jeg hentede hende igen, skulle jeg så nå hjem og sove.

- Jeg har ikke haft så meget tid til min yngste, som jeg ellers ville have haft, så det har jeg selvfølgelig dårlig samvittighed over, siger Rizwana Hanif.

Savnet til familien og de hårde dage på arbejdet blev dog også opvejet af støtte fra lokalområdet.

- Den ene dag, da vi kom på arbejde i foråret, havde Brøndby-fans sat et hyldest banner op, og vi fik kage og alt muligt andet af erhvervsdrivende i lokalområdet. Så vil man også give det ekstra, når tiderne er hårde, og vi får sådan en opbakning, fortæller Rizwana Hanif.