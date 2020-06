Robin i opråb: - Min konto er i overtræk

Han lå søvnløs de første mange nætter, efter at regeringen lukkede hans natklub ned

Barskabet er fyldt, men dansegulvet er tomt.

Det er fortsat virkeligheden for natklubber og diskoteker landet over.

Efter nedlukningen af Danmark har politikerne på Christiansborg åbnet for stort set alle brancher, men muligheden for at slå sig løs på dansegulvet i nattelivet er fortsat ikke til stede.

Og det kan i den grad mærkes hos Robin Ungermann, der ejer natklubben Haven.

Det tomme dansegulv er et opslidende syn uge efter uge, fortæller Robin Ungermann. Foto: Tariq Mikkel Khan

Konsekvenserne har nemlig været massive for natklubben med adresse på det mondæne Frederiksberg.

- Min konto er i overtræk på nuværende tidspunkt. Vi valgte faktisk at tage et banklån for at betale vores ansattes løn den første måned af nedlukningen, siger Robin Ungermann til Ekstra Bladet.

Blot en måned før regeringen lukkede Danmark ned, åbnede Haven. Overtagelse af natklubben og efterfølgende ombygning betød, at kassen stort set var tom allerede før epidemien ramte.

Derfor var der ingen midler til at betale personalet, som er hyret gennem et vikarbureau. Og statens hjælpepakker omfatter kun dem, der er ansat i selve virksomheden, fortæller en slukøret Robin Ungermann:

- Jeg føler, at vi har svigtet dem, selvom jeg inderst inde godt ved, at vi umuligt kunne have forudset denne situation. Så det første, vi gør, når vi åbner igen, er at ansætte vores personale i egen virksomhed, så vi kan passe bedre på dem, hvis der skulle opstå en lignende situation igen.

FAKTA: Afstandstape og forskudte pauser er vilkår i genåbning Som en del af genåbningens fase 2 måtte restauranter, caféer, efterskoler, kirker, biblioteker og skolernes 6. til 10. klasse i maj komme tilbage til hverdagen. Læs mere om udvalgte retningslinjer for forskellige områder her: Restauranter, caféer og værtshuse: * Der skal være to kvadratmeter per person på restauranter og caféer. Står gæsterne op, fordobles kravet til fire kvadratmeter per person. * Serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat. * Derudover må der ikke gennemføres aktiviteter, der kan få dem til at minde om en natklub eller et diskotek. Det kan eksempelvis være et dansegulv. * Forsamlingsforbuddet skal respekteres. Derfor må restauranter og caféer ikke servere for et selskab, der er større end ti personer. Et selskab bør kun bestå af personer, som i forvejen har tæt kontakt. * Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstand mellem dem. Kilder: Kulturministeriet, Erhvervsministeriet Vis mere Luk

Mangler klare linjer

Robin Ungermann må indtil videre spejde længe efter en dato for, hvornår han igen kan lange kolde drinks over bardisken til de tørstige gæster.

- Vi sælger primært et frirum, hvor mennesker kan komme hinanden ved, smide hæmningerne og danse tæt, erkender han over for Ekstra Bladet.

Modsat barer og værtshuse skal han nemlig holde lukket, fordi han har et dansegulv, hvor kravet om afstand på mindst en meter mellem gæsterne ikke kan overholdes.

Beslutter regeringen pludselig at lempe restriktionerne for natklubber, forventer Robin Ungermann en klar plan fra politikerne.

- Fitnesscentrene fik deres retningslinjer natten før, de måtte åbne. Jeg har stor forståelse for, at regeringen er i en presset situation, men disse retningslinjer bør være på plads det sekund, det bliver meldt ud, at en branche må åbne.

- Er I klar til at åbne, hvis regeringen pludselig beslutter, at I må åbne?

- Man aner jo ikke, hvad 'klar' er i disse tider, slutter Robin Ungermann.