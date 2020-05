Robothund skal få folk til at holde afstand

Med en mekanisk stemme løber robothunden Spot rundt i Bishan-Ang Mo Kio-parken i Singapore, hvor den beder folk om at holde mindst én meters afstand til hinanden.

Det skriver The Straits Times.

Fra 8. maj skal robotten sørge for, at folk ikke kommer for tæt på hinanden i disse coronatider. Spot, der er udviklet på Boston Dynamics, patruljerer parken i en prøveperiode og dækker et område på tre kilometer i diameter, ifølge GovTech Singapore.

Spot på patrulje i Singapore. Foto: Skærmfoto via Reuters

Genkender ikke individer

'Hunden' er fjernstyret og udstyret med kameraer og videoanalyseværktøj, som kan estimere befolkningstæthed. Hvis folk står for tæt, bliver en talebesked, som opfordrer til afstand, afspillet.

Ifølge GovTech Singapore er det ikke muligt for Spot at spore eller genkende individer, og der vil ikke blive indsamlet persondata.

Tanken bag robotløsningen er, at man sparer på kræfterne i forhold til kontrol af parkerne i ydertimerne.

