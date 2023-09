Rockwool har spyttet trecifret millionbeløb i Putins krigskasse

Rockwools topchef, Jens Birgersson, klappede i som en østers, da han i et stort interview i Berlingske blev spurgt til, hvor meget skat de har betalt i Rusland.

- Det afslører vi ikke, lød det håndfast fra isoleringsbossen.

Men nu kan Danwatch og Ekstra Bladet på baggrund af officielle russiske skattepapirer afsløre, at det langtfra drejer sig om håndører.

Helt konkret har Rockwool betalt 132,6 millioner danske kroner i skat i Rusland i 2022 med udgangspunkt i rublens gennemsnitsværdi for året.

I samme periode er der blevet kanaliseret astronomiske summer over i det russiske militær for at finansiere landets krig mod Ukraine.

Rockwool anerkender skattebetalinger i Rusland - og at de er omfattet af ny krigsskat, der snart rammer. Foto: Søren Osgood/Polfoto

Tidligere har selskaber, der har placeret sig på samme vis som Rockwool, fået med grovfilen af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

- Virksomheder, der er på markedet i Den Russiske Føderation, skal forlade det. Hvis muligt skal de forlade det for evigt. Det vigtigste for os er ikke engang, at de forlader det russiske marked, men at de ikke bruger deres skatter i det russiske system til at finansiere de våben, som de dræber os med, sagde han under Yale CEO Summit sidste år.

Hos Rockwool erkender man da også blankt, at skattechecken er landet i lommerne på Putins styre.

'Det er korrekt, at det russiske datterselskab betaler skat i Rusland, ligesom enhver anden dansk, international og lokal virksomhed gør det, og som vi gør i ethvert land, hvor vi er til stede,' lyder det i en mail fra kommunikationschef Michael Zarin.

Ukrainsk forsker: en af de værste

Danwatch og Ekstra Bladet har ligeledes bedt Kyiv School of Economics i Ukraine om at regne Rockwools skattebidrag igennem.

- Tallet er hentet fra de russiske myndigheder, så det kan Rockwool ikke løbe fra.

- Vi har også lavet beregninger af skatten og når frem til samme resultat, lyder det fra Andrii Onopriienko, viceudviklingsdirektør ved institut for politisk forskning på Kyiv School of Economics i Ukraine.

Han bidrager desuden til siden leaverussia.org, som monitorerer vestlige virksomheders færden og tilstedeværelse på det russiske marked.

Spørger man ham, er Rockwool 'et af de værste' selskaber, som de har rettet øjnene mod.

- Af alle de selskaber vi holder øje med, er Rockwool et af de absolut værste. De har ikke kun bibeholdt alle deres fire fabrikker i Rusland, de har tidligere også leveret produkter til Ruslands militær, lyder det fra Onopriienko.

Ekstra Bladet 24. februar 2023, da afsløringerne i samarbejde med Danwatch begyndte at rulle.

Og netop leverancerne til Ruslands militær har Danwatch og Ekstra Bladet siden 24. februar i år kunnet løfte sløret for.

Konkret sejler mindst 31 russiske krigsskibe og ubåde rundt med Rockwool-isolering ombord, hvoraf flere har været indsat i krigen mod Ukraine.

Flere millioner på vej

Mens Rockwools fire russiske fabrikker fortsat producerer løs, rammes selskabet desuden af Putins krigsskat i år, som direkte skal finansiere den aggressive angrebskrig mod nabolandet.

Loven fastslår, at virksomheder med en årlig indtjening på over en milliard rubler skal betale en engangsskat på ti procent af selve væksten i selskabernes overskud mellem 2018-2019 og 2021-2022.

Flere eksperter fra Kiev School of Economics har gennemgået lovens betydning for Rockwools skattebidrag, og de vurderer, at selskabet kommer til at poste omkring 25 millioner kroner i krigskassen, alt efter rublens kurs.

Samlet set skal krigsskatten indbringe omkring 300 milliarder rubler ifølge statsmediet Tass, svarende til i nærheden af 22 milliarder kroner.

Det russiske forsvarsbudget forventes at blive pumpet yderligere i 2023. Blandt andet med finansiering fra krigsskatten. Foto: Moscow News Agency/Ritzau Scanpix

Det skal blandt andet bruges på at finansiere det russiske forsvarsbudget, der har været på himmelflugt siden invasionens begyndelse 24. februar 2022.

I 2022 steg forsvarsbudgettet således til 600 milliarder kroner, mens det forventes at stige yderligere til knap 700 milliarder kroner i løbet af 2023.

Rockwool: 'Marginal stigning'

Krigsskatten er man da også opmærksom på i isoleringsgigantens hovedkvarter i Hedehusene, som på syvende måned ikke har ønsket at stille op til interview.

'Vi forstår, at den ekstraordinære engangsskat beregnes på baggrund af variationer i tidligere overskud fra årene 2018-2019 og 2021-2022. For det russiske datterselskab er det vores forståelse, at det ville være en marginal stigning i den samlede skatteforpligtelse. Vi forstår også, at hvis man betaler den påkrævede skatteopkrævning i 2023, skal man kun betale 50 procent af engangsskatten'.

'Det er stadig vores opfattelse, at den mindst dårlige mulighed er at opretholde det nuværende passive ejerskab af de russiske datterselskaber. Vi er overbeviste om, at hvis vi trak os ud af Rusland, ville vores fabrikker blive nationaliseret eller overtaget af en lokal aktør, der også ville være forpligtet til at betale skat,' lyder det videre i mailsvaret fra kommunikationschef Michael Zarin.

Danwatch og Ekstra Bladet har opfølgende spurgt, om det betyder, at Rockwool vil betale krigsskatten inden 30. november og således slippe med at betale 12,5 millioner kroner frem for 25 millioner til Putins tropper. De sender dog bolden videre.

'Det er op til det russiske datterselskab at beslutte,' lyder svaret.