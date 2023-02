Rockwool-sagen: Krigsskib blev indsat mod Ukraine

Ved du noget om Rockwool eller andre danske virksomheder i Rusland? Kontakt journalisterne bag historien her.

På trods af international fordømmelse og restriktioner har Rockwool i årevis tjent millioner på at handle med det russiske forsvar.

Det har Ekstra Bladet afsløret i samarbejde med det undersøgende medie Danwatch.

Derudover er Rockwools produkter også blevet brugt på krigsskib, der har været direkte involveret i krigen i Ukraine.

I januar 2022 ankommer det spritnye 95 meter lange transport-skib 'Vsevolod Bobrov' til Sortehavet, hvor det permanent skal indgå i Ruslands Sortehavsflåde. Dele af skibets skorsten er malet i det russiske flags farver, men det har også et dansk islæt ombord.

I en kontrakt fra september 2017, som Danwatch og Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at en af Rockwools faste samarbejdspartnere har leveret Rockwool-materialer til konstruktion af flådeskibet.

Udrustet til kamp

Vsevolod Bobrov er bestilt af det russiske forsvarsministerium og bygget på Severnaya Verf. Værftet er en af de største producenter af krigsskibe i Rusland og er ejet af den russiske stat.

Allerede fra krigens start får 'Vsevolod Bobrov' en aktiv rolle, da det deltager i det blodige slag om den strategisk vigtige ø Zmeiny Island også kendt som Snake Island. Rusland angriber allerede øen på krigens første dag 24. februar 2022.

Rockwool benyttes i stor skala i russiske krigsskibe. Her selskabets hovedkvarter i Hedehusene. Foto: Bo Svane/Polfoto

Det fremgår af ukrainske og russiske medier - og bekræftes af den ukrainske militæranalytiker Alexander Kovalenko.

- Skibet spillede en meget aktiv rolle med først at transportere ammunition og militært udstyr til Zmeiny Island, siger han:

- Senere fik Vsevolod Bobrov et Pantsir-S1 missilsystem ombord for at kunne yde støtte mod luftangreb, så skibet blev ikke kun brugt til transport, men også i kamp, siger han.

Vsevolod Bobrov bevæbnet med Pantsir-S1 missilsystemet. Foto: Ukendt/Telegram

Ekspert: Bør undersøges

Rockwool brød sandsynligvis FN's principper for virksomheder og menneskerettigheder, da der blev leveret Rockwool til krigsskibet.

Samtidig bør danske myndigheder undersøge om de mange handler med det russiske militær er på kant med sanktionerne, som ramte Rusland efter invasionen af Krim i 2014, lyder det fra Tara Van Ho, ekspert i menneskerettigheder ved University of Essex.

- EU indførte sanktioner mod Rusland i 2014, og disse sanktioner omfattede et forbud mod at overføre, levere eller sælge visse produkter med dobbelt anvendelse til militæret. Det inkluderer ofte ting som isolering eller motordele, når de bruges til militære formål, lyder vurderingen.

- Jeg synes, det er vigtigt i betragtning af situationens alvor, at offentligheden er forsikret om, hvorvidt Rockwool overtrådte EU-sanktioner eller ej. Det kan jeg ikke fortælle udefra, og derfor bør danske myndigheder undersøge det, siger hun.

Selv fastholder Rockwool dog, at man 'respekterer fuldt ud de til enhver tid gældende sanktioner'.

'Rockwool har ikke et kundeforhold med den russiske regering eller andre offentlige enheder. De anførte eksempler er gamle og går så langt tilbage som 2007. Situationen i dag er markant anderledes, og vi respekterer fuldt ud de til enhver tid gældende sanktioner', lyder det fra kommunikationschef Michael Zarin i et skriftligt svar til Ekstra Bladet og Danwatch.