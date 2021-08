Ny rapport viser, at klimaforandringer udgør en trussel mod menneskeheden, siger FN's generalsekretær

Den rapport, som FN's klimapanel IPCC netop har offentliggjort, er svært alarmerende. Det mener FN's generalsekretær António Guterres.

– Rapporten er 'rød alarm' for menneskeheden, siger han ifølge Reuters i en udtalelse.

– Alarmklokkerne er øredøvende, og beviserne er uomtvistelige: Drivhusgasserne fra fossile brændstoffer og skovrydningen kvæler vores planet og udgør en trussel for millioner af mennesker. Den globale opvarmning påvirker alle regioner på jorden, og mange af ændringerne bliver irreservible, fortsætter han.

100-årshændelser hvert år

Udtalelsen falder, kort efter hovedkonklusionerne i den nye delrapport 'Climate Change 2021' er offentligggjort. Her står det blandt andet klart, at den globale gennemsnitstemperatur i løbet af de næste 20 år vil overstige den kritiske grænse på 1,5 grader.

Det skyldes 'utvetydigt' den menneskelige udledning af drivhusgasser til atmosfæren, og det vil få store konsekvenser - blandt andet langt flere ekstreme vejrfænomener som hedebølger, tørke og kraftig regn oftere.

Panelet forudser blandt andet, at de vejrekstremer, vi i dag kender som 100-årshændelser - fordi de statistisk set kun sker en gang hvert hundrede år - vil blive en årlig begivenhed, hvis ikke vi gør noget ved klimaforandringerne.

Et 'wake-up-call'

Samtidig vurderer FN-panelet, at havniveauet kan stige med næsten to meter frem mod 2150 ved høj udledning af drivhusgasser.

Rapporten er første del af IPCC's sjette hovedrapport og er blevet til i et stort samarbejde mellem hundredvis af forskere. Den baserer sig på en omfattende gennemgang af forskning.

Den er rettet mod politikere og andre beslutningstagere og skal danne grundlag for klimatopmødet COP26 i Glasgow i november.

Og rapporten bliver et 'wake-up-call' for politikere, vurderede en af hovedforfatterne - den danske professor i klimaforandringer Sebastian Mernild - forud for offentliggørelsen.

- Der er mange stærke konklusioner, som er ret markante, sagde han til Videnskab.dk.

FN's generalsekretær Antonio Guterres slår alarm efter ny klimarapport. Her er han sammen med Mette Frederiksen under et topmøde. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

- En utrolig vigtig rapport

Det er sjette gang, FN's klimapanel udkommer med en rapport af denne type, som er blevet til i samarbejde mellem hundrevis af forskere.

Formålet med rapporten er at sætte spot på, hvad der er sket med klimaet og hvorfor - og ikke mindst hvad konsekvenserne kan blive, hvis ikke verdenssamfundet reagerer.

- Rapporten er interessant, fordi den er en opsummering af alle forskningsresulater de seneste fire-fem år. Det er en status på hele klimaområdet - et samlet overblik - over udviklingen for temperaturen, nedbøren, isen, havene, forklarer Jesper Theilgaard, som er meteorolog og klimaformidler.

Sidst rapporten udkom var i 2013, og dens konklusioner lå til grund for Paris-aftalen i 2015.

- Det er en utrolig vigtig rapport, og det bliver spændende at se, hvordan verdens beslutningstagere kommer til at reagere. For som rigtig mange forskere allerede har sagt: Rapporten samler dataene, men det er politikerne, der skal tage ansvaret på sig, siger han.

Greenpeace: Skyldes passivitet

Ifølge Greenpeace er en af løsningerne på rapportens dystre forudsigelser, at fossile brændstoffer skal udfases og fødevaresystemet gentænkes. Det siger Doug Parr, som videnskabelig leder i Greenpeace UK, ifølge Ritzau i en udtalelse.

- Den stigende hyppighed, omfanget og intensiteten af klimakatastrofer, der har afbrændt og oversvømmet mange dele af verden i de seneste måneder, er et resultat af tidligere passivitet, siger han og fastslår:

- Hvis ikke verdens ledere begynder at handle ud fra disse advarsler, vil tingene blive meget, meget værre.

