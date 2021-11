Rød alarm i Europa

Det er ikke kun i Danmark, at coronavirus er ved at få fat igen.

Store smitteudbrud spreder sig som en steppebrand på det europæiske kontinent, hvor især Grækenland, Belgien, Holland og en række østeuropæiske lande er hårdt ramt.

Hver uger opdaterer Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC, red.) deres covid 19-overblik over europæiske lande. På baggrund af fem indikatorer får hvert land en score fra 1-10 i forhold til, hvor bekymre ECDC.

Følgende 10 lande er i kategorien 'meget høj', hvad angår bekymring: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Ungarn, Holland, Polen og Slovenien.

Og det fik Belgiens premierminister til at advare.

- Alarmen lyser rødt. Vi vil gerne undgå en nedlukning, men vi må også vise ansvarlighed, sagde Alexander De Croo.

Derfor indførte han onsdag en række restriktioner i landet, hvor der nu er påbud om mundbind ved brug af offentlig trafik, ligesom alle skal arbejde hjemme så vidt muligt.

En mand fra Østrig i sin seng på intensivafdelingen i Salzburg. Foto: Barbara Gindl. Foto: Ritzau Scanpix

Bekymret Merkel

Også Danmark kan findes højt på ECDC's liste. Vi ligger i det næsthøjeste lag sammen med 12 andre lande og med prædikatet 'høj bekymring'. De 12 andre lande er:

Finland, Østrig, Tyskland, Island, Irland, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemborg, Norge, Rumænien og Slovakiet.

Det har fået afgående kansler Angela Merkel til at komme med en opfordring. Især i de regioner, hvor tilslutningen til vaccinen er lav, og der derfor ligger flere mennesker på hospitalerne.

- Tænk over det en gang mere. Jeg beder jer. Hjælp os med at få jeres pårørende og venner til at blive vaccinere. Booster-vaccinerne er en reel chance for, at vi kan få stoppet vinterbølgen af den her pandemi, siger Angela Merkel.

I sidste uge lød det fra WHO, at Europa igen er pandemiens epicenter. Det understøttes af de seneste tal, der viser, at flere europæiske lande i øjeblikket kæmper med en ny, stor bølge.

Den stigende smitte har fået adskillige europæiske lande til at indføre restriktioner, ligesom der er blevet indført restriktioner kun for uvaccinerede i blandt andet Tyskland og Østrig.

Østrig har sågar fredag gjort det til et krav at være vaccineret. Læs mere om det her.