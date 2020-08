Rød blok sparede på FE-vagthund: - Det er hykleri

Ved du noget om sagen? Skriv til Ekstra Bladets journalister på mr@eb.dk.

Socialdemokratiet og dens støttepartier valgte i 2019 at spare på Tilsynet med Efterretningstjenesterne fra 2020 og frem.

Det fremgår af finansloven for 2020.

Besparelsen på 400.000 kroner over fire år kom få måneder, efter at tilsynet havde opdaget et ulovligt samarbejde mellem PET og FE, ligesom tilsynet fandt, at FE ikke levede op til sine forpligtelser om at informere tilsynet.

- Det er hykleri. De vil gerne være på den store hest, når det handler om at fortælle om flere ressourcer, men når man så skal gøre det, og stemme for finansloven, så er pengene forsvundet.

- Det er en dokumentation for, at det som regeringen og støttepartierne siger om, at man skal have en stærkt kontrol, det vælger man ikke at prioritere politisk, siger Troels Lund Poulsen, finansordfører for Venstre.

Afdækkede ulovligheder i FE: Få måneder efter skulle tilsyn spare

Partiet er parat til at tilføre tilsynet yderligere midler, hvis der er behov for det.

- Vi må få kortlagt sagen, men det skal have en konsekvens, og vi er villige til at styrke tilsynet, hvis det er nødvendigt.



Den nye kritik Tilsynet med Efterretningstjenesterne kom i november 2019 ved én eller flere whistleblowere i besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som man siden har undersøgt. Tilsynet offentliggjorde mandag 24. august resultaterne af sin undersøgelse og kritiserer på den baggrund: - At FE af flere omgange siden tilsynets oprettelse i 2014 og til sommeren 2020 – i forbindelse med blandt andet tilsynets konkrete kontroller samt møder med chefen for FE – har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger. - At der ved centrale dele af FEs indhentningskapaciteter er risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere. - At det indleverede materiale indikerer, at FEs ledelse har undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område. - At der i FEs ledelse og dele af tjenesten eksisterer en uhensigtsmæssig legalitetskultur, hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt, herunder ved at undlade at orientere tilsynet om forhold af relevans for dets kontrol. - At det indleverede materiale indikerer, at FE før tilsynets oprettelse i 2014 har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere. - At FE uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet. Kilde: Pressemeddelelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne 2020. Vis mere Luk

Millioner til FE

Mens regeringen og partierne bag finansloven, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet, valgte at gøre tilsynets i forvejen beskedne budget på 8,4 millioner kroner 400.000 kroner mere beskedent over fire år, fandt de 172 millioner kroner mere til Forsvarets Efterretningstjeneste i samme periode.

Dermed står FE's budget til at runde 1,1 milliarder kroner i 2023.

- Det lyder som verdens dårligste timing. Mon ikke alle andre kan se, at man skal styrke og ikke svække tilsynet, siger Søren Pape Poulsen, formand for for De Konservative.

Se også: Skandalen i FE: Se advarsel om spionprogram

Tilsynets skarpe kritik offentliggjort mandag, har ført til, at FE's øverste chef Lars Findsen, tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel samt to højtstående ledere i FE er blevet fritaget for tjeneste.

Ingen kommentar

De to chefer er ifølge DR chefen for ledelsesstaben og sektorchefen for indhentning.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med justitsminister Nick Hækkerup (S), Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus samt Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen.

Jeppe Bruus oplyser, at han ingen kommentarer har, mens Jesper Petersen ikke er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse. Justitsministeren ønsker ikke at medvirke.