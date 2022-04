Rød-hvid succes: Harrys helte

Medaljer, frierier og personlige sejre. De 14 danske deltagere ved Invictus Games i Holland rejser hjem med hovederne højt hævet. Deltagelsen ved stævnet, der er en slags OL for sårede soldater, var en stor succes.

Styrkeløfteren Ronnie Tim Pedersen Schmücher fik sit ja fra sin Mette, da han friede under Invictus Games. Foto: Forsvaret

Bubby Johannesen, Jesper Smollerup og Uffe Bjerregaard Christensen vandt guld i bueskydning for hold, mens Kasper Holm Henriksen blev den helt store medaljesluger for Danmark. Holm Henriksen vandt sølv i roning plus sølv og bronze i cykling.

- Alle har nået deres personlige målsætninger, som de satte, inden de tog herned. For nogle var det at få medaljer, andre jagtede personlige rekorder og for nogle gjaldt det om at gennemføre, siger teamlederen for den danske delegation i Haag, Claus Bodilsen fra Forsvarets Sanitetskommando.

Tommi Hansen, der har fået en psykisk overbelastning efter fem udsendelser til kriseområder, fik ingen medaljer, men masser af personlig succes.

En af bonus-oplevelserne for Tommi Hansen og de øvrige danske Invictus-deltagere var lidt hygge fodbold med Jon Dahl Tomasson i haven hos den danske ambassadør i Holland. Foto: Privat

- Jeg satte personlig rekord i styrkeløft og blev nærmest hyldet mere end vinderen, da jeg kom sidst i svømmekonkurrencen. Sådan er ånden ved Invictus Games. Bare det at være med er en triumf og for flere af deltagerne, er det nærmest et mirakel, at de er her. Enten fordi de har været hårdt sårede eller fordi, de tidligere har levet på selvmordets rand, siger 51-årige Tommi Hansen, der er med for anden gang.

Og ligesom i Sydney i 2018 blev det også til en personlig snak med Harry. Den tidligere prins er tidligere Afghanistan-veteran og initiativtageren til Invictus Games.

Tommi Hansen er kendt som The Midget Viking - dværg-vikingen - i det internationale veteran-miljø og her hjælper Harry med at få hornene på plads. Foto: Privat

Og det er tydeligt for Tommi Hansen, at englænderen føler sig godt tilpas sammen med de øvrige veteraner.

- Hans kalder os for sin Invictus-familie, siger danskerne om Harry, der har rigeligt med problemer med sin rigtige familie efter at have vendt det royale liv ryggen.

De 14 danske deltagere var alle psykisk skadede veteraner. Det er kun tilladt at deltage to gange, og Danmark er - heldigvis - løbet tør for fysisk sårede soldater, som ikke allerede har fået oplevelsen. Det er dog et problem i flere af holdkonkurrencerne, hvor Danmark bliver pointmæssigt straffet for 'kun' at stille med psykisk sårede.

Lasse Sebastian Jakobsen friede til Karina i Holland og fik det ønskede ja. - Jeg ville gerne, foran en masse mennesker som jeg også holder af, vise Karina, at jeg elsker hende. Det er et stort øjeblik bare at være ved Invictus Games, så hvorfor ikke gøre det endnu større, når jeg ved, at det er hende jeg vil leve resten af livet med. Foto: Forsvaret

- Jeg håber og regner med, at den regel bliver lavet om inden næste gang, siger Claus Bodilsen, selv om medaljer ikke er et mål i sig selv:

- Invictus Games giver bare så meget mening. Det styrker den personlige udvikling og rehabiliteringen. Det virker simpelthen,

500 veteraner fra 17 lande deltog i Haag. Invictus Games så dagens lys i London i 2014 og afvikles igen næste år i tyske Düsseldorf.

